Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), takım sporlarında Avrupa’nın önde gelen perakende dağıtımcısı 11teamsports Group ile özel mağazacılık hakları için ortaklık anlaşması imzaladı.

İstanbul’da gerçekleşen imza töreninde TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, E-Bilet, Sponsorluklar ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan ve Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop yer aldı.

İmzalanan dört yıllık anlaşma ile Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, Avusturya, İsviçre ve diğer Avrupa ülkelerindeki Türk taraftarların resmi milli takım ürünlerine erişimininin sağlanması amaçlanıyor. Taraftarların genel deneyimini geliştirmek için 11teamsports Group, baştan sona kusursuz bir tedarik çözümü oluşturarak milli takım formalarına, antrenman ürünlerine, günlük kıyafetlere, moda tasarımlarına ve aksesuarlara ulaşma imkanı sunacak.

11teamsports, Mayıs ayından itibaren EURO 2024’ün başlangıcına kadar taraftarlara eksiksiz bir alışveriş deneyimi sunmak için özel olarak tasarlanmış, çeşitli yabancı dil seçeneklerine sahip bir TFF e-ticaret mağazası işletecek.

EURO 2024 süresince Almanya’da resmi TFF shop-in-shop mağazaları kurulacak

11teamsports Group ayrıca, A Milli Takım’ın Avrupa’daki hazırlık maçları sırasında taraftarların milli takım ürünlerine yerinde satış yoluyla erişmelerini de mümkün kılacak. Avusturya ile 26 Mart’ta Viyana’da oynanacak hazırlık maçına gelen taraftarlar, resmi ürünleri ilk kez stadyum önünden satın alabilecek. 11teamsports Group, A Milli Takım’ın Dortmund ve Hamburg’da en az üç maç oynayacağı EURO 2024 süresince, Berlin’in yanı sıra bu şehirlerdeki kendi perakende satış noktalarında resmi TFF shop-in-shop mağazaları kuracak.

Öte yandan bu anlaşma, 11teamsports Group’un online ve fiziki mağaza işletimi ile perakende dağıtım desteğinin yanında, özel tasarımlarıyla milli takım ürün yelpazesine vereceği katkı bakımından da oldukça büyük bir önem taşıyor.