Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Türkiye genelinde 81 ilde bir haftadır süren "ÇEMBER-24" operasyonlarının sonuçlarını paylaştı. Yerlikaya, operasyonların “Mahkemelerimizce hapis cezasına yönelik yakalama kararı verilen şahıslara” yönelik düzenlendiğini ve bu kapsamda toplam 4.244 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Paylaşımında, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerinin suçluları yakalamak amacıyla özel ekipler kurduğunu belirten Yerlikaya, bu operasyonların şehirlerdeki suç oranlarını düşürmede önemli bir rol oynadığını vurguladı. “Hiç kimsenin halkımızın huzurunu bozmasına, sokaklarımızda tedirginlik yaratmasına müsaade etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

"ÇEMBER-24" operasyonları kapsamında:

0-5 yıldır aranan 4.158 şüpheli,

5-10 yıldır aranan 31 şüpheli,

10 yıl ve üzeri süredir aranan 55 şüpheli yakalandı.

Bu şüphelilerden:

689’u hırsızlık,

374’ü dolandırıcılık,

151’i yağma,

62’si kasten öldürme,

125’i cinsel suçlar,

717’si narkotik,

73’ü terör,

474’ü kaçakçılık ve organize suçlar (KOM),

216’sı siber suçlar,

1.363’ü diğer suçlar olmak üzere çeşitli suçlardan aranıyordu.