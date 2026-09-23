Olay, merkez Nilüfer ilçesine bağlı Ataevler Mahallesi’ndeki bir sitenin dairesinde meydana geldi.

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Edinilen bilgilere göre, dairede henüz bilinmeyen bir sebeple yangın başladı. Kısa sürede yayılan alevler evi sararken, dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve sağlık personeli yönlendirildi.

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Bölgeye hızla intikal eden itfaiye erlerinin çalışması sonucu alevler diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Yangın sırasında duman tahliyesi güçleşirken, dumana maruz kalan 3'ü çocuk 4 kişi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

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Maddi hasarın meydana geldiği yangının çıkış sebebini tespit etmek amacıyla ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA