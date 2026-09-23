Olay, merkez Nilüfer ilçesine bağlı Ataevler Mahallesi’ndeki bir sitenin dairesinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, dairede henüz bilinmeyen bir sebeple yangın başladı. Kısa sürede yayılan alevler evi sararken, dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve sağlık personeli yönlendirildi.

Bölgeye hızla intikal eden itfaiye erlerinin çalışması sonucu alevler diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Yangın sırasında duman tahliyesi güçleşirken, dumana maruz kalan 3'ü çocuk 4 kişi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Maddi hasarın meydana geldiği yangının çıkış sebebini tespit etmek amacıyla ekipler tarafından inceleme başlatıldı.