Yangın, merkez Nilüfer ilçesine bağlı Barış Mahallesi’nde bulunan bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle meydana geldi.

Yükselen duman ve alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı 10 araç ve termal arama dronu adrese sevk edildi.

Olay yerine kısa sürede ulaşan ekiplerin müdahalesiyle yangının diğer bölümlere sıçraması önlenerek kontrol sağlandı.

19 kişi tahliye edildi, 112 ekiplerine teslim edildi

Yoğun dumanın sardığı binada mahsur kalan 19 kişi, itfaiye görevlilerinin hummalı çalışması sonucu güvenli koridor oluşturularak tahliye edildi.

Dışarı çıkarılan vatandaşlar, olay yerinde hazır bekletilen 112 Acil Servis ekiplerine teslim edilerek sağlık kontrollerinden geçirildi.

Binadaki diğer bina sakinlerinin tedbir amaçlı tahliyesi sürdürülürken, itfaiye ekipleri dairelerde soğutma işlemlerine devam etti.

Şahin Biba: "Gelişmeler AKOM koordinesinde takip ediliyor"

Olay yerine intikal ederek çalışmaları bizzat sahada takip eden Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, itfaiye teşkilatının hızlı ve organize müdahalesi sayesinde 19 yurttaşın burnu bile kanamadan tahliye edildiğini belirtti.

Biba, binadaki soğutma çalışmalarının titizlikle sürdüğünü ve sahadaki tüm sürecin Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) koordinasyonunda yakından izlendiğini aktardı.