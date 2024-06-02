TFMD’nin Almanya’dan ABD’ye, Rusya’dan Güney Afrika’ya, Hindistan’dan Zambiya’ya, Katar’dan Arjantin’e yirminin üzerinde ülkeye taşıdığı Türkiye Güzellikleri Sergisi, 1 Haziran-9 Haziran tarihleri arasında Bursa Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde sergilenecek. Sergide 31 usta fotoğrafçının çektiği 39 farklı fotoğraf yer aldı.

Türkiye'nin güzelliklerinden seçki

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği’nin 39 yıldır aralıksız düzenlediği “Yılın Basın Fotoğrafları” yarışmasında ödül alan kareler Türkiye’nin görsel tarihine not düşüyor. Bu yarışma organizasyonuna 2018 yılından bu yana ülke tanıtımına katkı sunmak adına "Türkiye Güzellikleri" ayrı bir yarışma olarak eklendi. Her yıl 5 binden fazla eserin katıldığı yarışmada ödül alan fotoğraflardan oluşan dev arşivden seçilen kareler, farklı seçkilerle dünyanın farklı kentlerine taşındıktan sonra bu yıl sanatı, kültürü, tarihi, tek bir noktada birleştirmeyi başaran, Türkiye Kültür Yolu Festivalleri’ne taşındı.

Kültür yollarını süslemeye devam ediyor

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Başkanı Rıza Özel, bugüne kadar yaklaşık 20 farklı ülkede beğeniye sunulan Türkiye Güzellikleri Sergisi’nin, ülkenin en önemli kültür ve sanat organizasyonu olan Kültür Yolu Festivalleri aracılığıyla vatandaşlarla buluşmasının önemine değinerek, “Ülkemizin sahip olduğu görsel zenginlik, bu sergi sayesinde Kültür Yollarını süslemeye devam ediyor. Türkiye’nin tanıtımı adına sahip olduğumuz görsel güzellikleri daha önce birçok ülkenin önemli kentinde beğeniye sunan sergimiz, bu kez de Adana ve Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali’nin ardından Bursa’da vatandaşlarımızla buluşuyor” diye konuştu.

Sergide fotoğrafı olan isimler

Ahmet Faruk Sarıkoç, Ahmet Aslan, Ahmet Turan Kural, Ali Mermertaş, Beytullah Eles, Cem Öksüz, Gülin Yiğiter, Erdem Şahin, Ekrem Kalkan, Emrah Gürel, Emrullah Akgün, Ercan Arslan, Esengül Alıcı, Hasan İçel, İsa Cıda, İsa Terli, İsmail Serhat Şahin, Levent Kulu, Mehmet Aslan, Meriç Aktar, Metin Öztürk, Ozan Güzelce, Rıza Özel, Selahattin Sönmez, Selçuk Şamiloğlu, Seymen Bozarslan, Sinan Çakmak, Soner Kılınç, Ufuk Turpcan, Ünal Çam, Tolga Adanalı.