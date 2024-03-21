Sağlık alanında yaptığı yatırımların yanı sıra gençlere verdiği desteklerle de adından söz ettiren Türkiye Hayat Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Özkul, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi’nde eğitim alan öğrencileri unutmadı.

Bursa Uludağ Üniversitesi’ne farklı konularda katkıda bulunan Hayat Hastanesi ve Türkiye Hayat Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Özkul, bu kez Tıp Fakültesi’nde eğitim gören 5 öğrenciye burs vermeyi taahhüt etti. Hazırlanan protokole BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ve Dr. Ahmet Özkul imza attı.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Dr. Ahmet Özkul’un üniversiteye ve öğrencilere verdiği desteğin uzun yıllardır devam ettiğinin altını çizdi. Özellikle sağlık alanında eğitim alan öğrencilere özel bir önem gösterdiğini kaydeden Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; “Hayat Hastanesi, Türkiye Hayat Sağlık Vakfı ve tabii ki Dr. Ahmet Özkul Beyefendi, bizlerin her zaman destekçisi olmuştur. Bugüne kadar yürütülen burs faaliyeti başta olmak üzere, maddi ve manevi olarak ne gerekiyorsa elinden gelen katkıyı vermiştir. Bugün de BUÜ Güçlendirme Vakfı aracılığıyla 5 tıp öğrencimize burs vermek için bizimle protokol imzaladı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bu duyarlı yardım hareketinin herkese örnek olmasını diliyoruz. Protokolümüzün hayırlar getirmesini temenni ediyoruz” diye konuştu.

“Öğrenciler çok daha iyi şartlarda eğitim alabilsin”

Hayat Hastanesi ve Türkiye Hayat Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Özkul da sağlık alanında uzun yıllardır hizmet verdiklerini ve öğrencilerin çok daha iyi şartlarda eğitim alabilmeleri için gerekli katkıyı sağlamaya gayret ettiklerini belirtti. Bursa Uludağ Üniversitesi’nin ve Tıp Fakültesi’nin kendileri için ayrı bir yeri olduğunu açıklayan Dr. Ahmet Özkul, işbirliği için üniversite yönetimine teşekkürlerini iletti.

Protokol imza töreninde Türkiye Hayat Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Hayat Hastanesi Başhekimi Dr. Fatih Özkul ile BUÜ Güçlendirme Vakfı Müdürü Ramazan Üzü de hazır bulundu.