Söz konusu volkanik hareketliliğin yalnızca İtalya ile sınırlı kalmayabileceği, Akdeniz havzasını kapsayan geniş bir coğrafyayı etkileyebileceği belirtiliyor. Olası büyük bir patlama durumunda oluşabilecek deprem dalgaları ve tsunami riskinin, Türkiye’nin güney ve batı kıyıları için de tehdit oluşturabileceği yönünde değerlendirmeler yapılıyor.

Magma basıncı yükseliyor, yer kabuğu zayıflıyor

Uzmanlar, sık aralıklarla meydana gelen düşük şiddetli depremlerin, magmanın üzerindeki kayaç yapıyı giderek zayıflattığını ifade ediyor. Bu sürecin, magmanın yeryüzüne doğru ilerlemesini kolaylaştırabileceği belirtilirken, aynı zamanda volkanik gaz salınımında gözlenen artışın da dikkat çekici bir uyarı niteliği taşıdığı vurgulanıyor.

Jeoloji uzmanlarının değerlendirmelerine göre Campi Flegrei’de yaşanacak büyük bir patlama, sadece İtalya’yı değil tüm Akdeniz’i etkileyebilir. Muhtemel bir çökme ya da büyük patlama durumunda Akdeniz’de 30 kilometreyi aşan tsunami dalgalarının oluşabileceği senaryolar masada.

Bilim insanlarının gündeme taşıdığı tsunami senaryolarında Türkiye’nin Akdeniz kıyıları da risk haritasına girdi.

Dalga enerjisinin yayılım alanında Türkiye’nin güney kıyıları da bulunuyor.

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkan Bilimleri Enstitüsü’nün verilerine göre Campi Flegrei’den çıkan karbondioksit miktarı günlük 4 bin ila 5 bin ton arasında ölçülüyor. Söz konusu seviyeler, magmanın yüzeye yaklaştığını gösteren güçlü işaretler arasında yer almakta.

Campi Flegrei, Napoli ve çevresinde yaşayan 4 milyondan fazla insan için doğrudan risk anlamına geliyor. Patlama halinde lav akıntıları, kül bulutları ve gaz salımları; elektrik, su ve enerji altyapısını devre dışı bırakabilir. Bölgenin tamamen yaşanmaz hale gelmesi ihtimali üzerinde duruluyor.

Bilim insanları, büyük bir patlamanın sadece bölgesel değil küresel sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekiyor. Volkanik gazlar ve kül bulutları, uzun süreli soğuk hava dalgalarına yol açabilir.

Dünya genelinde tarım üretimini ve gıda tedarik zincirlerini sekteye uğratabilir. Hava ulaşımının da uzun süre aksaması bekleniyor.

Campi Flegrei, en son 1538 yılında patladı ve sekiz gün süren patlama sonucunda bölgede “Nuovo Tepesi” adı verilen yeni bir volkanik yapı oluştu. Uzmanlar, son dönemde yaşanan sismik hareketlerin bu ölçekte bir patlamaya işaret edip etmediğini yakından izliyor.

İtalyan yetkililer, Campi Flegrei için uyarı seviyesini 2012 yılında yeşilden sarıya çıkarmıştı. Bilim insanları, bölgede kırılmaya daha açık bir sürece doğru net bir ilerleyiş yaşandığını ifade etti.

Bilim insanları, küresel ölçekte büyük yıkım potansiyeline sahip bazı volkanik sistemleri yakından izliyor. Muhtemel büyük patlamalar yalnızca bulundukları ülkeleri değil, binlerce kilometre uzaklıktaki bölgeleri de etkileyebilecek.