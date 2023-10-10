UEFA Yönetim Kurulu, EURO 2028 ve EURO 2032 ev sahipliği için aday ülkelerin sunumlarının yapıldığı toplantının ardından resmi açıklamayı yaptı. Toplantı, UEFA Genel Merkezi'nde İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşti.

Türkiye, EURO 2032 için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Başkan Vekili Mustafa Eröğüt, Genel Sekreter Kadir Kardaş ve futbol elçisi olarak Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel tarafından temsil edildi. İtalya ise İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina, Genel Sekreter Marco Brunelli, EURO 2032 Proje Müdürü Antonio Talarico, İtalya Millî Takımı'nın Kafile Başkanı ve futbol elçisi Gianluigi Buffon ile İtalyan TV sunucusu Ilaria D'Amico ile temsil edildi.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, yapılan sunumların ardından EURO 2028'e Birleşik Krallık ile İrlanda Cumhuriyeti'nin, EURO 2032'ye ise Türkiye ile İtalya'nın ev sahipliği yapacağını duyurdu.

Törende, Türkiye Futbol Federasyonu'nu temsilen İsviçre'ye giden delegasyonda Onursal Başkan Şenes Erzik, 1. Başkan Vekili İbrahim Burkay, 2. Başkan Vekili Yalçın Orhan, Başkan Vekili Yusuf Günay, Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Düşmez, Müslüm Özmen, Şafak Müderrisgil, Ramazan Üçdan ve Erman Kalkandelen de hazır bulundu.