Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu’ndan (ASATUF) yapılan yazılı açıklamada; “Uruguay Doğu Cumhuriyeti Devleti ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti sağlık turizminde işbirliği yapacak” açıklaması yapıldı.

Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut ve beraberindeki heyet, Uruguay Doğu Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Hugo Cayrs tarafından kabul edildi.

Prof. Dr. Karabulut, sağlık turizmi alanında Türkiye ile Uruguay Doğu Cumhuriyeti arasında iş birliği yapmak istediklerini belirterek, “Türkiye, sağlık turizminde marka değerini artırmıştır. Ülkemizde anlaşma yapmış olduğumuz birçok termal otellerle ve hastanelerle Uruguay Doğu Cumhuriyeti ile sağlık turizmi alanında iş birliği yapmak istiyoruz. Alternatif tıp alanında özellikle yapmış olduğumuz çalışmalarla ilgili olarak şifalı bitkilerin de tanıtımını yapmak istiyoruz. Ayrıca, gerontoloji alanında ülkemize gelecek turistlerin bakımı ve rehabilitasyonu amacıyla klinik konukevleri, geriatrik tedavi merkezleri ile hizmet vermeyi düşünüyoruz” dedi.

ASATUF’un sağlık turizmine katkı sağlamak amacıyla, Uruguay Doğu Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği işbirliği ile sağlık turizmi alanında on-line ve fiziki olarak iş forumu ve konferansları yapmak istediklerini belirten Karabulut, “Sağlık sektöründeki Türk şirketleriyle birlikte Uruguay Doğu Cumhuriyeti’ne kalabalık bir heyetle ziyaret gerçekleştirecek ve ikili anlaşmalar yapacağız. Türkiye ve Uruguay Doğu Cumhuriyeti arasındaki İş birliğinin daha da güçlenmesi gerekmektedir. Uruguay Doğu Cumhuriyetini her alanda Güney Amerika’ya açılan kapı olarak görüyoruz. Bu nedenle Uruguay Doğu Cumhuriyeti, sağlık turizmi alanında Güney Amerika’daki diğer ülkelere referans olabilir. Karşılıklı görüşmeler, atılacak somut adımlar açısından son derece önemlidir. Sizleri ve değerleri diplomatlarınızı en kısa zamanda ASATUF Genel Merkezi’nde görmekten mutluluk duyacağız” ifadelerine yer verdi.

Uruguay Doğu Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Hugo Cayrs ise, Türkiye ile Uruguay Doğu Cumhuriyeti arasında pek çok alanda yakın bir işbirliğinin olduğunu ifade ederek, “İki ülke arasındaki ilişkiler her geçen gün artmaktadır. Birçok Uruguay Doğu Cumhuriyeti şirketi çeşitli alanlarda Türkiye’de faaliyet göstermektedir. Sağlık turizmi de güçlü olan ilişkilerimizin daha da güçlenmesine katkı sağlayacaktır. İki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerimizi güçlendirmek amacıyla, sağlık turizmi alanında Uruguay Doğu Cumhuriyeti Büyükelçiliği olarak, ASATUF kuruluşu ile sağlık turizmi alanında işbirliği yapmaya hazırız. En kısa zamanda ASATUF üyesi şirketleri Uruguay Doğu Cumhuriyeti’ne davet ediyorum” şeklinde konuştu.