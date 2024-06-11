Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, "Çin menşeli elektrikli araçlara daha önce getirilen yüzde 40 ek verginin 8 Temmuz tarihinden itibaren tüm yakıt türleri için uygulanması konusunda yapılan düzenlemeler, ekonomi yönetimimizin üretim ve ihracat odaklı büyüme kararlılığını gösteren, yerinde ve önemli bir adım olarak değerlendirilmelidir" dedi.

Ticaret Bakanlığının Çin’den ithal edilen elektrikli ve hibrit motorlu araçlar için yüzde 40 ilave ek gümrük vergisi uygulamasına destek verdiklerinin altı çizen Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, "Ülke olarak dış ticarette verdiğimiz açığın yüzde 40’a yakını Çin ile yaptığımız ticaretten kaynaklanmaktadır. Bu ülkeden son dönemde ithal edilen araçların yüksek hacmi, cari açığımızı daha da derinleştirmekte ve döviz rezervlerimize ciddi bir yük getirmektedir. Sadece ülkemizde değil, Avrupa Birliği ülkelerinin de ilave gümrük vergisi hazırlığı içinde olduğu ithal Çin araçları için yapılan düzenleme, cari açığımızı azaltmak ve yerli üretimi desteklemek amacıyla gerçekleştirilen stratejik bir hamledir. Yapılan düzenleme için Ticaret Bakanımız Prof. Dr. Ömer Bolat’a ve bakanlık yetkililerimize teşekkürlerimizi sunuyorum" dedi.

"Türkiye’nin büyüme yolculuğunu ithalatla değil, nitelikli yatırımlar, yüksek teknolojili üretim ve ihracatla gerçekleştirmeliyiz"

Yerli sanayi ve yerli ekonomi politikalarının desteklenerek ülke ekonomisinin güçleneceğine dikkat çeken Burkay, "Hem genel ticaret dengesi hem de ekonomimizin bel kemiği olan yerli sanayimizin desteklendiği ekonomi politikaları, üreticilerimizin rekabet gücünü artırarak, ülkemizin ekonomik bağımsızlığını güçlendirecektir. Unutmayalım ki, güçlü bir ekonomi, güçlü bir sanayi ile mümkündür. Bu nedenle Türkiye’nin ithalat cenneti olarak değil, yüksek teknolojili üretim merkezi olarak değerlendirilmesi en önemli beklentimizdir. Dolayısıyla Türkiye’nin büyüme yolculuğunu ithalatla değil, nitelikli yatırımlar, yüksek teknolojili üretim ve ihracatla gerçekleştirmeliyiz.

Bu kapsamda yerli ve milli otomobil projemiz Togg’a ve uluslararası yatırımlara ev sahipliği yapan Bursa, gerek otomotiv endüstrisindeki üretim yeteneği ve yetişmiş insan gücü, gerekse de coğrafi avantajlarıyla küresel yatırımcılara sunduğu eşsiz fırsatlar ile en doğru adres konumundadır“ diye konuştu.