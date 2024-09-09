Türkiye, UEFA Uluslar Ligi B Grubu'nda konuk ettiği İzlanda karşısında Kerem Aktürkoğlu, sergilediği performansla yıldızlaştı.

UEFA Uluslar Ligi B Grubu 2. maçında İzmir'de İzlanda'yı konuk eden Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda Kerem Aktürkoğlu, muhteşem bir performans ortaya koydu.

Maça çok hızlı başlayan Milli Takım, İzlanda daha ne olduğunu anlayamadan Kerem Aktürkoğlu'nun 2. dakikadaki golüyle öne geçti. Karşılaşmanın ilk atağında Umut Nayir'in pasıyla ceza alanında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, penaltı noktası gerisinden ayak içiyle yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Hakon Valdimarsson'un solundan köşede ağlarla buluşturdu.