Türkiye, UEFA Uluslar Ligi B Grubu'nda konuk ettiği İzlanda karşısında Kerem Aktürkoğlu, sergilediği performansla yıldızlaştı.

UEFA Uluslar Ligi B Grubu 2. maçında İzmir'de İzlanda'yı konuk eden Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda Kerem Aktürkoğlu, muhteşem bir performans ortaya koydu. Maça çok hızlı başlayan Milli Takım, İzlanda daha ne olduğunu anlayamadan Kerem Aktürkoğlu'nun 2. dakikadaki golüyle öne geçti. Karşılaşmanın ilk atağında Umut Nayir'in pasıyla ceza alanında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, penaltı noktası gerisinden ayak içiyle yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Hakon Valdimarsson'un solundan köşede ağlarla buluşturdu.

TÜRKİYE 3-1 İZLANDA

Maçtan Dakikalar

2. dakikada gelişen Türkiye atağında Umut Nayır'in pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0

10. dakikada Türkiye'nin sol kanattan kullandığı kornerde Arda Güler'in ortasında ön direkte bulunan İrfan Can Kahveci'nin kafa vuruşunda top İzlanda kalecisi Hermansson'da kaldı.

25. dakikada gelişen A Milli Takımımızın atağında sol kanatta Eren Elmalı'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun dönerek vurduğu şut az yandan auta çıktı.

36. dakikada İzlanda'nın sağ kanattan kullandığı kornerde Gudmunsson'un ortasında kale sahası ön çizgisi üzerinde Palsson'un kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-1

43. dakikada gelişen Türkiye atağında sol kanattan topla ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu'nun şutu savunmadan sekerek az farkla kornere çıktı.

52'GOOOOL! Kerem, skoru 2-1 yapan golü attı. Ceza yayının solunda topla buluşan Kerem uzak mesafeden kaleyi düşündü. Kerem'in şık vuruşunda top ağlara gitti.

58'Gönderilen uzun topta savunma arkasına sarkan İrfan Can, pasını arkaya kaça Kerem'e aktardı. Ceza sahasının solunda topu alan Kerem, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda ağları havalandırdı. Ancak ağlara giden top ofsayt nedeniyle gol değeri kazanmadı.

Pozisyon72'Arda ceza yayından pasını Orkun'a aktardı. Orkun ceza sahasının solundan içeri kesti. Umut'un penaltı noktasından yaptığı vuruşta top üstten dışarı çıktı.

GOOOLLL | Türkiye 3-1 İzlanda, 88' Kerem Aktürkoğlu



Hakemler: Enea Jorgji, Denis Rexha, Ridiger Cokaj

Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Umut Nayir

Yedekler: Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Samet Akaydın, Emirhan Topçu, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Can Uzun, Kenan Yıldız, Eren Sami Dinkçi

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

İzlanda: Rafn Valdimarsson, Hjörtur Hermannsson, Daniel Gretarsson, Victor Palsson, Johann Gudmundsson, Gylfi Sigurdsson, Jon Thorsteinsson, Kolbeinn Finnsson, Mikael Anderson, Andri Gudjohnsen, Stefan Teitur Thordarson

Yedekler: Elias Olafsson, Patrik Gunnarsson, Alfons Sampsted, Julius Magnusson, Arnor Sigurdsson, Willum Willumsson, Logi Tomasson, Isak Johannesson, Arnor Traustason, Valgeir Fridriksson, Orri Steinn Oskarsson, Mikael Egill Ellertsson

Teknik Direktör: Age Hareide

Goller: Kerem Aktürkoğlu (Türkiye), Palsson (İzlanda)

Sarı kartlar: Daniel Gretarsson