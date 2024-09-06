A Milli Futbol Takımı’nın, İzlanda ile oynayacağı UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup maçında Arnavutluk Futbol Federasyonu’ndan Enea Jorgji düdük çalacak.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup maçında A Milli Futbol Takımı, 9 Eylül Pazartesi günü İzmir’de bulunan Gürsel Aksel Stadyumu’nda İzlanda ile karşılaşacak. Saat 21.45’te başlayacak olan müsabakayı Arnavutluk Futbol Federasyonu’ndan Enea Jorgji yönetecek. Jorgji’nin yardımcılıklarını Denis Rexha ve Ridiger Çokaj yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Eldorjan Hamiti olacak.