Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ev sahipliğinde, ÇOMÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi, Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi ve Denizcilik MYO iş birliği ile Türkiye-Japonya Diplomatik İlişkilerinin 100. Yılında; Bilim Kültür, Spor, Mavi Vatan, Mavi Ekonomi, Uluslararası İlişkiler Konulu Konferans gerçekleştirildi.

Konferansa, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, Çanakkale Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Yiğit, Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Yeşim Büyükateş, Denizcilik MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Halit Kuşku, Japonya’dan Prof. Dr. Seiji Nishihara, Masahiko Oıkawa, Yoshio Takagi, Noboru Takeno, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Japonya Milli Marşının ardından Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı.

Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Yiğit yaptığı açılış konuşmasında, “Türkiye ile Japon halkının bir araya gelmesi bilindiğinden çok daha eski tarihe dayanmaktadır. Tarihimizde 1800’lü yıllara kadar uzanan bir dostluk söz konusudur” dedi ve tarihteki Japon - Türk ilişkileri hakkında bilgiler verdi. “Bugün, yalnızca güçlü diplomatik bağların bir asırlık tarihini anmak için değil, aynı zamanda iki ulusun arasındaki zengin kültürel, ekonomik ve akademik iş birliklerini kutlamak için bir araya geliyoruz” diyerek konuşmasına başlayan ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu şunları söyledi:

“Türkiye ve Japonya arasındaki ilişki, dostluğun, iş birliğinin ve paylaşılan değerlerin parlak bir örneğidir ve bugün bu bağları yeniden teyit etmek için buradayız. Bugünkü programımız, ilişkilerimizin çeşitliliğini ve derinliğini vurgulayan çok çeşitli konuları kapsıyor: "Mavi Ekonomi" ve sürdürülebilir kalkınma üzerine tartışmalardan savaşçının yolu olan Bushido’nun kadim felsefesini keşfetmeye kadar. Bu oturumlar sadece tarihi ve kültürel bağlarımızı takdir etmemizi sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda eğitim, araştırma ve küresel girişimlerde gelecekteki iş birliklerinin yolunu açacaktır.”

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin Çanakkale’nin öncü kurumlarından biri olduğunu vurgulayarak organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Prof. Dr. Seiji Nishihara’nın “Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkileri” ve Su Ürünleri Mühendisi B. Serdar Yıldırım’ın, “Mavi Ekonomi- Mavi Vatan “ konulu sunumlarla devam eden konferans, organizasyonda emeği geçenlere ve konuşmacılara teşekkür belgelerinin takdim edilmesinin ardından sona erdi.