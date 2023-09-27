PTT AŞ tarafından “Türkiye-Katar Diplomatik İlişkilerinin 50. Yılı” konulu anma pulu ve ilkgün zarfı 27 Eylül 2023 tarihinde tedavüle sunuldu.İSTANBUL (İGFA) - PTT AŞ, 27 Eylül 2023 tarihinde “Türkiye-Katar Diplomatik İlişkilerinin 50. Yılı” konulu 15 TL bedelli (36 x 52 mm boyutunda) anma pulu, söz konusu pula ait 30 TL bedelli ilkgün zarfını PTT iş yerlerinde, PTT AŞ’ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa sundu.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte PTT Pul Müzesi Hacı Bayram Mah. Atatürk Bulvarı No:13 Ulus-Altındağ/ANKARA adresinde “Türkiye-Katar Diplomatik İlişkilerinin 50.Yılı 27.09.2023 ANKARA” ibareli ilkgün damgası kullandırılmaya başlandı.