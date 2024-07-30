Türkiye Markaları
Gıda
Torku, Keskinoğlu, Pınar, Eti, Lezita, Pastavilla, Mado, Café Crown, Aroma, Aynes, Aytaç Gıda, Balparmak, Banvit, Besler Gıda, Beypazarı Maden Suyu, Beypiliç, Bifa Bisküvi, Çaykur, DeMet’s Candy, Dimes, Doğuş Çay, Eksper Gıda, Ektam Kıbrıs, Erpiliç, Eti, GODİVA, Has Tavuk, Kafkas, Kızılay Maden Suyu, Konya Şeker, Kula Maden Suyu, Kurukahveci Mehmet Efendi, L’era Fresca, Ofçay, Orkide Sıvı Yağ, Özdilek, Özkaynak Su, Afia Gıda, Aytaç, Kevser, Tariş, Zade, Şölen, Eriş Gıda, Kristal, Vip Kahve, Sek, Pehlivan Helva, Burcu Salça, Selva, Danet, Tadelle, Uludağ, Hamidiye Su, Doğanay, Fuska Su, Kayışdağı Su, Niğde Gazozu, Beypazarı Maden Suyu, Nazo, Aroma, Meyöz, Hünkar Gazoz, Torku Osmanlı Şerbetleri, Didi, Meysu, Doğuş Çay, Panda, Sanset Gıda, Saray Bisküvi, Sarelle, Simit Sarayı, Tamek Gıda, Tariş İncir, Tat Gıda, Toksöz Grup, Uludağ, Yörükoğlu, Bizim, İçim, Halk, Super Fresh, Kaanlar.
Giyim
Koton, LC Waikiki, Kiğılı, Hatemoğlu, David Ginola, Jakamen, Damat, Süvari, Ay Yıldız, Armağan Giyim, Albayrak, Beymen, Collezione, Damat Tween, Defacto, DESA, Elvin Tekstil, Etimaden, Faik Sönmez, Kinetix, Kom, Kordsa, Leke Jeans, Lescon, LTB, Macro Ayakkabı, Madame Coco, Mavi Jeans, Zeyrek, Colin’s, Derimod, Flo, Greyder, Lumberjack, Polaris, Sarar, Seven HILL, Jakamen, YDS Ayakkabı, Forelli.
Teknoloji
Vestel, Casper, Bimeks, Vatan Bilgisayar, Arçelik, Beko, Arzum, King, Sinbo, Gold Master, Bip, Aidata, AirTies, Aselsan, Bilkom, BİMSA, ENKA Systems, Escort Computer, İnventram, KoçSistem, Labris Teknoloji, PARDUS, Penta, Ram Dış Ticaret, TeknoSA, TÜBİTAK, Zer, Arnica, Arzum, Karel, Kumtel, Netelsan, Piranha, RAKS, Simfer, UFO, Grundig, Regal, Finlux, Telefunken, Altus, Sunny, Uğur, Blue House, Homend, Luxell, Dark, Excon, General Mobile, Reeder.
Temizlik ve Bakım
ABC, Activex, Bingo, Dalin, Emotion, Ersağ, Fax, Firs Class, Has, Kalyon, Naturex, Papia, Peros, Selpak, Wiking, Evyap, Naturalive, Duru, Flaminfo, Mio, Paksoy, Feradisin, Eti Matik, Arko, Bellissima, Bebem, Bioblas, Bioxcin, Blade, Dalin, Derby, Evony, Evy Baby, Focus, Fonex, Gibss, Joly, Komili, Molfix, Molped, Privacy, Sanino, Teno.
Otomotiv
BMC, Otokar, Otokoç Otomotiv, TEMSA, Tofaş, Asya Motor, Atiker, Etimaden, Hema, İnci Akü, Kanuni, Emin Otomotiv, Fuzul Otomotiv.
Marketler
BİM, A101, Şok, Happy Center, Selam, Uyum, Kim, Biçen, Burda, Show, Bizim, Onur, Pehlivanoğlu, Hakmar, UCZ, Makro Market.
Holdingler
Sabancı Holding, Polisan Holding, Tamek Holding, OYAK, Toksöz Holding, Yıldız Holding, Arıkanlı Holding, Ataer Holding, Divan, Erdemir, Evyap, Fiba Holding, Hayat Kimya, Kale Holding, Kiler Holding, Koç Holding, Naksan Holding, ORKA Group.
Finans Şirketleri / Bankalar
T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası, Şekerbank, Oyak Yatırım, Orfin Finansman, KoçFinans, Fiba Holding, ENKA Pazarlama, Akbank, Yapı Kredi, VakıfBank, Türkiye İş Bankası.
Enerji Markaları
İnci Akü, Tüpraş, Toksöz Grup, Özdilek, OPET, Milangaz, İzmir Elektrik, İsdemir, Adapazarı Elektirik, Adularya, Atiker, Aygaz, Birleşik Enerji, Demir Export, Entek Elektrik, Erdemir Mühendislik, ERK Enerji Mühendislik, Ersem, Etimaden, Gebze Elektrik.
Havacılık
Anadolu Jet, Türk Hava Yolları, Atlasjet, Onur Air, Pegasus, Etimaden, Airenka, Omsan Havacılık.
Mobilya ve Ev Tekstili Markaları
Madame Coco, Kütahya Porselen, Koyunlu Halı, Kilim Mobilya, Kaşmir Halı, İpek Mobilya, English Home, Çilek, Bien Seramik, Bellona, Atlantik Halı, Artem, Merinos, NG Kütahya Seramik, Paşabahçe, Pierre Cardin Halı, Royal Halı, Saray Halı, Yataş.