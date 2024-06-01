Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Genel Başkanı Semra Çetinkaya, 1994 yılında geçirdiği kaza sonrası tekerlekli sandalyeye mahkum oldu. He yıl birçok insanın kaza sonrası yanlış müdahaleden dolayı felçli kaldığına dikkat çeken Çetinkaya Kurban bayramı öncesi uyardı “Kurban Bayramı da yaklaştı. Lütfen trafiğe çıkanlar emniyet kemerini taksın, önlemlerini alsın. Trafik kazası olduğunda ilk yardım bilmeyenler ise kesinlikle müdahale etmesin” dedi.

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD) Genel Başkanı Semra Çetinkaya, 1994’te arkadaşıyla iş için İstanbul’dan Adana’ya yola çıkmıştı. O zamanlar henüz 32 yaşında iş kadını ve 2 çocuk annesi olan Çetinkaya, arkadaşının kontrolündeki araçta viraj alınamadığı için trafik kazası geçirdi. Arkadaşı vefat eden Çetinkaya’ya, olay yerinde yardım etmek isteyen kişiler müdahalede bulundu. Ancak ilk yardım bilmeyen kişiler tarafından arabadan çıkarıldığı için omurilik felci olan Çetinkaya, 30 yıldır yürüyemiyor.

“Genelde varacağınız yere yaklaştığınızda dikkatiniz dağılıyor”

Hikâyesini anlatan Çetinkaya, “O zamanlar iş kadınıydım. Sigorta acentem vardı. Gayet sağlıklı, genç ve güzeldim. ‘Benim başıma bir şey gelmez’ düşüncesindeydim. Hayat sigortası bile yaptırmamıştım. Arkadaşımla iş için İstanbul’dan Adana’ya varmak üzere yolculuğa çıktık. Yolculuk gayet güzeldi. Hatta tabelada Adana levhasını görünce şirketimi, ‘biz vardık’ diye aradım. O zaman cep telefonları yoktu, araç telefonu vardı. Bağdaş kurup kitap okuyordum, yanımda ise kuruyemiş vardı. Trafik polisi arabamızı durdurdu. Emniyet kemerlerimizi takmamız için ikimizi de uyardı, ceza kesti. Yola devam ettik ancak maalesef emniyet kemerini takmadık. Genelde varacağınız yere yaklaştığınızda, dikkatiniz dağılıyor. Bu zamanlarda daha çok trafik kazası yaşanıyor. Bizimkisi de öyle oldu. Yolun devamında, alamadığımız bir ölüm virajı Aşağı yuvarlanmışız. Emniyet kemeri takmadığım için arabanın içinde çok hasar almışım. Arkadaşım ise kemeri takılı olmadığı için camdan dışarı fırlamış ve vefat etmiş” dedi.

“Bilinçsizlik yüzünden son şansımı elimden almışlar”

Çetinkaya, “Omurga, ense kökünden kuyruk sokumuna kadar 33 kemikten oluşan bir kemik zinciri. Bu dik durmasını sağlar. Aynı zamanda içinden geçen omuriliği korur. Sanırım torpido gözüne çarpmışım ki göğüs kafesim de omurgam da kırılmış. Bilincim tamamen kapalı. Biliyorum ilk yardıma gelen insanlar iyi niyetliydi ancak maalesef bilinçsizlermiş. Son şansımı elimden almışlar. Boynumu, sırtımı sabitlemeden beni araçtan çekerek çıkartmaya çalışmışlar. Bu durumda kırık omurgamın omuriliğimi kesmesi son şansımı elimden almış. O yüzden diyorum ki ilk yardımı bilmiyorsanız lütfen dokunmayın. ‘Beni kim çıkarttı, keşke bıraksalardı ölseydim’ dediğim de çok oldu. Çünkü sağlıklı bedeniniz varken bir tekerlekli sandalye oturması çok ağır bir bedel” şeklinde konuştu.

Kurban Bayramı’nın da yaklaşmasıyla kişilere seslenen Çetinkaya şunları söyledi:

“Lütfen bayramda seyahatleriniz kemerli olsun. Arka koltukta otursanız bile kemerinizi takın. Arka koltukta oturup da böyle camdan fırlayıp felç olan arkadaşlarım da var. Günümüzde konuştuğumuz her omurilik felci muhakkak ilk yardım hatasından kaynaklanıyor. O yüzden bilinçsizseniz 112’yi arayın. Ancak herkes ilk yardımı da bilmeli.”

“Kahraman olmayı seçtim”

Engelli vatandaşların sesi olmayı amaçladığını söyleyen Çetinkaya, “Ben de 1998’den beri derneğimizle benim gibi engelli arkadaşlarımın yolunu açmak istedim. Bir kahraman olmayı seçtim. Onların yolunu açtıkça ben başardım. Sen de başarırsın dedikçe ben başardım” diyerek sözlerini sonlandırdı.