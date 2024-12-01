Tam Otonom Araçların Otonom Sürüş Sistemine İlişkin Motorlu Araçların Tip Onayı Hakkında Yönetmelik bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Söz konusu yönetmelikle otonom araçların gereklilikleri, test prosedürleri ve onay süreçlerinin yasal çerçevesi çizildi.ANKARA (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca hazırlanan ve bugün Resmi Gazete’de yayımlanan Tam Otonom Araçların Otonom Sürüş Sistemine İlişkin Motorlu Araçların Tip Onayı Hakkında Yönetmelik, sürücüsüz araçların kullanımına yönelik yasal ve teknik altyapıyı belirledi.

AVRUPA MEVZUATINA UYUM

Daha önce otonom araçlarla ilgili yasal bir düzenleme bulunmazken, hazırlanan yönetmelikle, otonom araçların gereklilikleri, test prosedürleri ve onay süreçleri yasal çerçeveye oturtuldu. Düzenleme Avrupa Birliği’nin 2022/1426 sayılı tüzüğü temel alınarak hazırlanırken, M ve N kategorisindeki araçların otonom sürüş sistemlerine standart getirildi.

Bundan böyle Türkiye'ye gelen ve tam otonom sürüş sistemleriyle donatılan araçlar belirlenen kriterlerlere uyduğunu göstermek için tip onayı alması gerekeceğii ve düzenlemeye göre otonom araçlar üç kullanım senaryosunda değerlendirileceği belirtildi.

ÖLÜMLÜ KAZALARI AZALTMASI BEKLENİYOR

Otonom sürüş sistemleri, genellikle beş farklı seviyede sınıflandırılırken, her seviye aracın sürüş işlevlerinin belirli bir kısmını veya tamamını otomatikleştirileceği belirtilerek, seviyeler yönetmelikle belirlendi.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada her yıl 1.35 milyon ölümlü trafik kazası meydana gelirken, 50 milyon kişinin trafik kazalarında yaralandığı ve bunun da yüzde 95’inin insan hatasından kaynaklandığı belirlenirken, otonom sürüşlerin bu kazaları önemli ölçüde azaltacağı tahmin ediliyor.

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