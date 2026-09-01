İstanbul'da Sıfır Atık Vakfı tarafından düzenlenen Türkiye Plastik Atık Çalıştayı'nın kapanış programı düzenlendi.

Bahçelievler'de düzenlenen ve 2 gün süren Türkiye Plastik Atık Çalıştayı'nın kapanış programına İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal ile Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağırbaşlı katıldı.

Vali Gül, çalıştaydan çıkan sonuçların COP31 yolculuğunda somut çıktılara dönüşeceğini belirterek, 'Masalarda konuşulan meselelere baktığımızda birçoğunu bildiğimiz ama birçoğunu da görmediğimiz konuların olduğunu bir bütün olarak görmüş olduk. İnanıyorum ki COP-31'e giderken bu çalıştayın sonuçları somut elle tutulur çıktılar olarak gidilecek. Burada sektörün bütün bileşenleri, bütün paydaşları herkes kendine düşeni bir görev, sorumluluk olarak kabul ederek politika yapıcılarına talep olarak iletecek. Bunun neticesinde olduğumuz noktadan bir adım daha ileriye gideceğiz. Bazen sivil toplum kuruluşları ne yapar ? denilir. Sıfır Atık Vakfımız başta olmak üzere sivil toplum kuruluşlarından beklediğimiz bu tür etkinlikler. Elle tutulur, somut ve toplumun taleplerini, toplumun ihtiyaçlarının dile getirilmesi. Sıfır Atık Vakfımızın kuruluşundan bugüne kadar yaptığı hizmetleri biliyoruz, teşekkür ediyorum' dedi.

'Üretim noktasında Avrupa'da ikinci ülkeyiz'

Programda 15 tematik masanın konusunu paylaşan Prof. Dr. Mandal ise, 'Basit bir plastik gibi, çevre olayı gibi gözükse de dinamik bir ortamda çözüm noktası ancak birlikte iş yapılarak mümkün. Üretim noktasında Avrupa'da ikinci ülkeyiz. Geri dönüşüm noktasında yine ikinci ülkeyiz ama katma değerde daha geriden geliyoruz. Türkiye'nin 2053'te Avrupa, Balkanlar, Orta Doğu ve Orta Asya'da teknoloji, bilgi ve deneyim aktaran bölgesel ve döngüsel plastik hab ülkesi konumuna gelmesi masalarda konuşulan en önemli konulardan biri. Burayı yaparken sadece günü kurtarma, bölgemizi kurtarma değil. Aynı zamanda buradan bir katma değer elde etme ve o katma değerle birlikte bölgesel güç olma konumuna gelebilmesi çok önemli' şeklinde konuştu.

'Farklı masalarda Türkiye'deki klasik atık krizine çözüm aradık'

Türkiye'deki atık plastik krizine çözüm aradıklarını ifade eden Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağırbaşlı da, 'Farklı masalarda Türkiye'deki plastik atık krizine çözüm aradık. Bu çözümlere katkı sunan tüm paydaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Türkiye'nin plastik atık sorununa hep birlikte çözüm bulmak için burada akıl teri akıttık. Mevcut durumu ve gelecekte nasıl olması gerektiğini hep birlikte paylaştık. İki gün boyunca farklı kurumların temsilcileri kendi perspektiflerinden kendi bakış açılarıyla masalara katkıda bulundular. Çalıştay öncesi 4 ilimizde koordinasyon toplantıları gerçekleştirmiştik. Plastik atık sorununun baş gösterdiği Adana, Mersin, Muğla ve Antalya illerinden valilerimiz dün burada bizimleydi. Şehirlerimizi Valiler Oturumu'nda 360 derece ele aldık. Şehirlerimizdeki plastik atık krizini çözeceğimize biz yürekten inanıyoruz. İçişleri Bakanlığımızla yeni bir protokol imzaladık. Sıfır Atık Festivali ve Sıfır Atık Forumu'nu da Valimiz Davut Gül liderliğinde gerçekleştirmiştik. Türkiye'nin her ilinin, her sektörünün plastik meselesi farklı ama çözüm ortak. Tüm farklılıklar Türkiye Plastik Döngüsü'nün farklı parçalarını temsil ediyor. Yerel deneyimleri ulusal politikalarla buluşturmak zorundayız. Buradaki masalarda farklı konuları ele aldık. Ele aldığımız bütün konularda verimli ve başarılı çıktılar elde ettik. Bugünden itibaren 17 bakanlığımızın desteğiyle buradan çıkanları eylem planına dönüştürecek ve inşallah plastik krizini vatandaşımızın gündeminden çıkarmak istiyoruz' ifadelerini kullandı.