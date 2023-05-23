Okul Sporları kapsamında spor kenti Afyonkarahisar’da müsabakalar hız kesmeden devam ediyorPazaryeri Gündem / AFYONKARAHİSAR (İGFA) - Okul Sporları faaliyet programında yer alan ve Afyonkarahisar Valiliği himayelerinde düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluğu Türkiye Birinciliği müsabakaları açılış seremonisinin ardından atletizm pistinde başladı.

Düzenlenen seremoniye Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Milletvekili İbrahim Yurdunuseven ve protokol üyeleri katıldı.

AFYONKARAHİSAR SPORUN BAŞKENTİ OLMA İDDİASINI SÜRDÜRÜYOR

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı yaptığı konuşmasında, sporun başkenti olma iddiasını sürdürdüklerine dikkati çekerek, "Bizler elimizden gelen desteği sizlere, eğitimcilerimize ve ailelerinize vermeye hazırız. Burada Okul Sporlarımızın Geleneksel Türk Okçuluğu alanında eğitim gören gençlerimizi görmek bizleri ayrıca gururlandırıyor. İnşallah çok güzel zaman geçirirsiniz. İnşallah şehrimize sizleri tekrar tekrar bekleriz. Geleneksel Okçulukta çok güzel başarılara imza atacağınıza inanıyoruz" dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu da, 70 ilden küçükler, gençler ve yıldızlarda bin 800 sporcu ailelerle birlikte 2 bin 500 kişinin organizasyona katılım sağladığını belirterek, "Bu organizasyon şu anda Afyonkarahisar’a bir hareketlilik getirdi. Geleneksel Okçuluk Türkiye’de çok revaçta olan bir spor dalı. Afyonkarahisar da Türkiye’de bu branşta en iyi illerden biri. Bu noktada yatırımlarımız devam ediyor" diye konuştu.

Gençler, Yıldızlar ve Küçükler kategorilerinde düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluğu Türkiye Birinciliği Müsabakalar sonunda dereceye giren takımlara madalya ve kupaları takdim edileceği bildirildi.