Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında 20 askerimiz şehit oldu. Türkiye'yi hüzne boğan acı olayın ardından şehitlerimiz bugün son yolculuklarına uğurlanıyor.

YASİR KUYUCU KONYA’DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu’nun cenazesi Konya’da defnedildi.

Ankara’daki Mürted Hava Meydan Komutanlığı’nda gerçekleştirilen askeri tören sonrası uçakla Konya’ya nakledilen şehidin naaşı, kentteki Selçuklu ilçesinde bulunan baba ocağına götürülerek burada helallik alındı.

Şehit Ahmet Yasir Kuyucu’nun Türk bayrağına sarılı naaşı, helallik alınmasının ardından Konya Şehitliği’ne getirildi. Burada babası İbrahim Kuyucu, annesi Fadimeana Kuyucu ve aile yakınları tabutun başında gözyaşlarına engel olamadı. Şehidin eşi Fatmanur Kuyucu da eşine ait kamuflajıyla tören alanına gelerek tabuta sarılıp uzun süre ağladı.

Şehit Kuyucu, İl Müftüsü Ali Öge’nin cuma namazının ardından kıldırdığı cenaze namazı sonrasında Konya Şehitliği’nde ebediyete uğurlandı.

TÜRK YILDIZLARI ŞEHİTLİĞİN ÜZERİNDE UÇUŞ GERÇEKLEŞTİRDİ

Şehit Kuyucu’nun defnedildiği anlarda, Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi ekibi Türk Yıldızları’na ait iki savaş uçağı şehitliğin üzerinden saygı uçuşu yaptı.

Cenaze töreninde şehidin aile bireyleri ve yakınlarıyla birlikte İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya Valisi İbrahim Akın, İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, AK Parti İl Başkanı Fatih Özgökçen, MHP İl Başkanı Remzi Karaarslan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Samet Bağcı, 3. Ana Jet Üs Komutanı Tümgeneral Mete Kuş, çeşitli milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş hazır bulundu.

3 ŞEHİT ANKARA'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce ve Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Şehitler için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, şehitlerin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kuvvet Komutanları, Ankara Valisi Vasip Şahin, bazı milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

ŞEHİDİN EŞİ VE ÇOCUĞU ASKERİ KAMUFLAJ GİYDİ

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut (39), Tekirdağ’da son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin annesi Zülbiye, babası Ünal, eşi Duygu ve oğlu Poyraz Aykut, Türk bayrağına sarılı tabutunun başında gözyaşlarını tutamadı. Şehidin eşi ile çocuğu, Aykut’un askeri kamuflajını giyerek törene katıldı. İl Müftüsü Mustafa Soykök’ün kıldırdığı cenaze namazının ardından Aykut’un naaşı Kırkkepenekli Mahalle Mezarlığı’nda defnedildi.

Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Gökhan Diktaş ve Çiğdem Koncagül, CHP milletvekilleri İlhami Özcan Aygun ile Cem Avşar, İYİ Parti Milletvekili Selcan Taşçı, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

TABUTA SARILIP GÖZYAŞI DÖKTÜLER

38 yaşındaki Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen'in cenazesi, Kayseri'de toprağa verildi. Ankara'daki Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakla Kayseri'ye gönderilen şehit İlgen'in Türk bayrağına sarılı naaşı, cenaze aracıyla Kalemkırdı Camisi'ne getirildi. Buradaki törende, şehidin ailesi ve yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Törene, şehidin ailesi ve yakınları, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Sağlık Bakan Yardımcısı Halim Özçevik, Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hasan Volkan Güleryüz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, milletvekilleri, siyasi parti il başkanları, askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

40 yaşındaki Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan, Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde toprağa verildi. Ankara'daki Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakla Merzifon'a gönderilen şehit Kaplan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, cenaze aracıyla Gümüşhacıköy Cumhuriyet Meydanı'na getirildi.

Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği'nin cenazesi, memleketi Çorum'da defnedildi. Şehit İbbiği'nin cenazesi, Amasya Merzifon Havalimanı'ndan Çorum Valisi Ali Çalgan ve protokol üyeleri tarafından alınarak kara yolu ile Çorum'un Yaydiğin köyüne götürüldü. Burada baba evinde helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi, Akşemseddin Camisi'ne getirildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, tören öncesi şehidin babası Rüştü İbbiği'ne taziye dileklerini iletti. Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından şehit İbbiği'nin Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omzunda top arabasına konuldu. Protokol üyeleri ve vatandaşların katıldığı kortej yürüyüşüyle Çorum Şehitliği’ne götürülen şehit İbbiği’nin cenazesi burada defnedildi.

"SEN ARTIK ŞEHİT BABASISIN" SÖZLERİYLE GÜNDEME GELMİŞTİ..."

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran'ın cenazesi, memleketi Muğla'nın Milas ilçesinde toprağa verildi. Askeri uçakla Milas Hava Meydan ve Garnizon Komutanlığı'na getirilen şehit Kuran'ın naaşı, protokol üyelerince karşılandı. Saygı duruşunda bulunulup şehidin öz geçmişinin okunduğu törende İl Müftüsü Rüstem Can tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve dua edildi.

Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı toprağa verildi. Törene şehidin babası Osman, annesi Huriye, eşi Gülşah, oğulları Aras (10), Bartu (5) ve 7 aylık Barlas Kuran ve yakınlarının yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Muğla Valisi İdris Akbıyık, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Muğla milletvekilleri, eski milletvekili Aydın Ayaydın, Garnizon Komutanı ve Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Rafet Oktar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, İl Emniyet Müdürü Süleyman Karadeniz, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, siyasi parti il başkanları, askeri yetkililer ile vatandaşlar katıldı.

Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın'ın (40) naaşı Balıkesir'de toprağa verildi. Şehit Emre Sayın'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, cenaze töreninin yapılacağı Zağnos Paşa Camisi'ne getirildi. Şehidin babası Adem ve annesi Keziban Sayın gözyaşlarını şehit olan oğulları için akıttı. Şehidin eşi Zeliha Sayın ise ayakta durmakta zorlandı. Biri 3 aylık olan 3 çocuk sahibi Emre Sayın, Balıkesir İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından tekbirler eşliğinde Başçeşme Mezarlığı'na defnedildi. Törende gözyaşlarına boğulan şehidin 10 yaşındaki oğlu Adem Sayın'ı dedesi Adem Sayın ve İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan teskin etti.

"GURBET KUŞUM SILADAN UÇTU GİTTİ"

Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca, Kırklareli'nde toprağa verildi. Cami bahçesinde oğlunun resmine sarılan anne Karaca, "Hikayeni yazamadım annem. Yarım koydular bizi. Gurbet kuşlarımız onlar bizim. Gurbet kuşum sıladan uçtu gitti. Ben doyamadım evladıma, kara toprak nasıl doyacak? Bana, 'Anne şehit olursam senin adını yazdırırım, babam dayanamaz. Sen güçlüsün.' dedi. 'Ama çok ağır yük o, bana verme onu.' dedim. 'Hayır anne dik duracaksın, vatan sağ olsun diyeceksin.' dedi. Ama biliyor musunuz, benim yüreğim taşıyor. Yine de vatan sağ olsun. Vatan sağ olsun güzel evladım." diyerek ağladı.

Emekli uzman çavuş olan baba Nedim Karaca da gözyaşlarına hakim olamadı. Karaca, "Sen şehitlik mertebesine ulaştın oğlum, seninle gurur duyuyorum." dedi. Şehidin ağabeyi Bünyam Karaca da kardeşinin tabutuna sarıldı.