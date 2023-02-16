Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye Tek Yürek kampanyası için ünlü isimler televizyonların ortak yayınında bir araya geldi. "Türkiye Tek Yürek Kampanyası Ortak Yayını", yurt içinden ve dışından ulusal ve uluslararası 213 televizyon ve 562 radyonun katılımıyla gerçekleşti. Kampanyada 115,1 milyar liralık bağış rakamına ulaşıldı, 9 milyon adedi aşkın SMS gönderildi. 'Türkiye Tek Yürek' isimli yardım kampanyasına İnegöl’den de ciddi destek geldi.

Kahramanmaraş merkezli iki depremin vurduğu 11 ilde depremzedelerin yaralarının sarılması ve yeni konutların inşası için organize edilen ‘Türkiye Tek Yürek’ kampanyasında, rekor bağış toplandı. İş insanından kumbarasındaki parasını bağışlayan çocuklara kadar milyonlarca kişinin katıldığı kampanyada 115 milyar 146 milyon 528 bin lira, SMS ile yapılan bağışlarda ise 9 milyonun üzerinde SMS ile milyonlarca lira toplandı.

En büyük bağış kamu kurumlarından gelirken, Merkez Bankası 30 milyar TL, Ziraat Bankası 20 milyar TL, Vakıfbank 12 milyar TL, Halkbank 7 milyar TL, Savunma Sanayi Başkanlığı 3ise milyar TL’yle kampanyaya destek oldu.

Türkiye’yi vuran depremde merkez üssü Kahramanmaraş başta olmak üzere Hatay, Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis ve Elazığ etkilendi. Depremlerin yıkıcı sonuçlarını yaşayan ve can kayıplarının yanı sıra evleri enkaz yığınına dönüşen depremzedelerin yaralarının sarılması amacıyla organize edilen ‘Türkiye Tek Yürek’ bağış kampanyasında, Türkiye tek yürek oldu.

“Türkiye Tek Yürek” başlıklı programın moderatörlüğünü Pelin Çift, Deniz Bayramoğlu, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Didem Arslan Yılmaz, Çağla Şikel, Nihat Hatipoğluve Tümer Doğru üstlendi.

Programda bağış yapmak üzere gelen telefonları yanıtlayan ünlü isimler arasında Doğa Rutkay, Ali Sunal, Hadise, Emre Altuğ, Emre Karayel, Tolgahan Sayışman, Bahadır Yenişehirlioğlu, Sarp Levendoğlu, Hülya Avşar, Kıvanç Tatlıtuğ, Binnur Kaya, Erkan Petekkaya, Kerem Alışık, Burcu Özberk, Ercan Saatçi, Bensu Soral, Akın Akınözü, Özge Özder, Büşra Pekin, Hakan Altun, Celil Nalçakan, Ufuk Özkan, Alişan, Hazal Çağlar ile Ahmet Yenilmez de yer aldı.

İNEGÖL’DEN DE CİDDİ DESTEK OLDU

İnegöl’den yapılan tüm yardımlar ekrana yansımasa da ekrana yansıyanlar şu şekilde; İnegölspor Başkanı Kani Ademoğlu 1 milyon TL, Hüseyin Tuna Moderno Mobilya 1 Milyon TL, Fikret Alan Area Mobilya 1 Milyon TL, Gabba Mobilya 500 bin TL, Rıdvan Kocaağa 100 Bin TL, Çilek Mobilya 2 Milyon TL, My Vitrin Mobilya 100 depremzede ailenin mobilya ihtiyaçları.

BİNLERCE İNEGÖLLÜ SMS İLE DESTEK VERDİ

Nakdi yarım yapamayan binlerce İnegöllü ise SMS kampanyasına katılarak desteklerini sürdürdüler.