Ondan önceki yıllarda Anadolu’daki şehir sayısı bugünkünden çok daha azdı. Yerleşim yerleri, nüfus yoğunluğu ve stratejik önemleri doğrultusunda farklı idari statülerle yönetiliyordu. Nüfusu az ve küçük olan yerleşimler köy statüsünde kalırken, milyonlarca insanın yaşadığı bölgeler şehir ya da eyalet olarak varlığını sürdürüyordu.

Osmanlı’nın 1900’lerdeki Vilayetleri

Günümüzde Türkiye’de 81 il bulunuyor. Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren şehir sayısı zamanla artmış olsa da, son 26 yıldır yeni bir il eklenmedi. 20. yüzyılın başlarında ise Osmanlı Devleti’nin bugünkü Türkiye sınırları içinde kalan vilayetlerinin sayısı yalnızca 17’ydi.

Bu vilayetler şu şekilde;

Edirne, Biga, Hüdavendigar (Bursa)

Aydın, İstanbul, Kastamonu

Ankara, Konya, Trabzon

Sivas, Adana, Ma'mûretü'l-Azîz

Erzurum, Diyarbakır, Halep

Bitlis, Van

TÜRKİYE'NİN YENİ ŞEHİRLERİ OLMA İHTİMALİ

Osmanlı'nın 1900'lü yılların başındaki bu vilayetleri zaman içinde yeni yerleşim yerlerini kendisinden çıkardı. Günümüzde bir çok şehir o zamanlar şu anki değerinden çok daha alt konumda olduğu için vilayet olma statüsüne kavuşamadı.

Türkiye'de ilerleyen yıllarda yeni şehirlerin ortaya çıkması ihtimali halen canlılığını koruyor. Bu konuda resmi bir adım atılmasa potansiyel olarak il statüsü alabilecek bir çok yer bulunuyor.