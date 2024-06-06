SANKON Genel Merkezi’ni ziyaret eden Bangladeş Halk Cumhuriyeti Devleti Ankara Büyükelçisi Sayın M. Amanul Haq, “İki ülke arasındaki ekonomik, ticari, ithalat, ve ihracat ilişkilerine katlı sağlamak amacıyla SANKON kuruluşu ile işbirliği yapmaya bundan sonraki süreçte de devam edeceğiz” dedi.

Bangladeş Halk Cumhuriyeti Devleti Ankara Büyükelçisi M. Amanul Haq ve diplomatları Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) Genel Merkezi’ni ziyaret etti. İki ülke arasındaki ekonomik, ticari, ithalat ve ihracat ilişkilerine katkı sağlamak amacı ile SANKON kuruluşu ile işbirliği yapmaya bundan sonraki süreçte de devam edeceklerini aktaran M. Amanul Haq, “SANKON üyesi şirketleri Bangladeş’te yatırım yapmaya ve iş yapmaya davet ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Devleti arasındaki ekonomik, ticari, kültürel ve siyasal ilişkilerimiz çok iyi derecededir. İki ülke arasındaki tarihi bağlarımız çok güçlüdür. İki millet arasında tarihten gelen çok köklü bağlar vardır. Dinimiz birdir. Her iki ülkede Müslüman’dır. SANKON kuruluşu ile güçlü olan ilişkilerimiz bundan sonraki süreçte de artarak devam edecektir” dedi.

“Bangladeş Halk Cumhuriyeti Devleti ile iş birliği içerisinde olacağız”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu ise, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Devleti arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere katkı sağlamak amacıyla büyük bir kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz ve Bangladeş Halk Cumhuriyeti Devleti ile iş birliği içerisinde olacağız. Bangladeş Halk Cumhuriyeti Devleti ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti arasında ekonomik ve ticari ilişkilerimize katkı sağlamak amacıyla fiziki ve online iş forumları, konferansları ve ekonomik iş birliği toplantısı yapmak istiyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan döneminde Bangladeş Halk Cumhuriyeti Devleti ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti arasındaki ilişkiler güçlü bir seviyeye ulaşmıştır. SANKON üyesi Türk şirketlerimizle Bangladeş Halk Cumhuriyeti Devleti’nin kalkınmasına yönelik, inşaat, enerji, teknoloji ve sağlık gibi alt yapı ve üst yapı gibi bütün projelerde yer almak istiyoruz. Bangladeş Halk Cumhuriyeti Devleti, Güney Asya ülkeleri arasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin stratejik ortaklarından birisidir. Aynı zamanda uluslarası kamuoyunda da Bangladeş Halk Cumhuriyeti Devleti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin stratejik ortakları arasındadır. En kısa zamanda her sektörde faaliyet gösteren şirketlerimizle beraber çok kalabalık bir heyetle, Bangladeş Halk Cumhuriyeti Devleti’ne resmi bir ziyaret gerçekleştirmek istiyoruz ve ikili anlaşmalar yapmak istiyoruz” diye konuştu.