Ziyareti sırasında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen Diakhar Faye, iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek amacıyla önemli anlaşmalara imza attı. Toplantıda, Türkiye ve Senegal arasında farklı alanlarda işbirliğini artırmayı hedefleyen toplamda beş yeni anlaşma imzalandı.

Bu anlaşmalar, ekonomik işbirliği, ticaret, sağlık, eğitim ve kültürel değişim gibi çeşitli konuları kapsıyor. Cumhurbaşkanları, her iki ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacak bu işbirliklerinin önemine vurgu yaptı. Erdoğan, Senegal ile ilişkilerin daha da derinleştirilmesi gerektiğini belirterek, iki ülke arasında stratejik ortaklıkların geliştirilmesi yönündeki kararlılığını ifade etti.

Ziyaret, sadece anlaşmalarla değil, aynı zamanda iki liderin uluslararası meselelerde işbirliği yapma konusundaki istekleriyle de öne çıktı. Bu bağlamda, Senegal’in Türkiye’nin Afrika ile olan ilişkilerinde önemli bir rol oynaması bekleniyor. İki ülkenin yetkilileri, işbirliğini artırarak, karşılıklı yarar sağlayacak projelere imza atma arzusunu dile getirdi.

Bu anlaşmaların hayata geçirilmesiyle birlikte, Senegal ve Türkiye arasındaki ekonomik ve kültürel bağların daha da güçlenmesi hedefleniyor.