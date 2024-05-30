Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), Bursa’da inşası bitmek üzere olan Lösemili Çocuklar Bilim ve Doğa Köy Enstitüsü’nü düzenlediği toplantıda tanıttı. Tanıtım toplantısına LÖSEV'in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Pediatrik Hematolog & Onkolog Dr. Üstün Ezer, Genel Koordinatör Hülya Ünver, yönetim kurulu üyeleri, LÖSEV gönüllüleri, LÖSEV’in iyileşmiş gençleri, çocuklar ve aileleri katıldı. Toplantıda, Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası’da unutulmadı.





'Canım Kardeşim Ders Evi' öğrencilerinin ritim gösterisi ve gönüllü korosunun performanslarıyla hem Lösemili Çocuklar Bilim ve Doğa Köy Enstitüsü hem de 30 Mayıs - 5 Haziran Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası coşkusu bir arada yaşandı. Mesafe Koleji öğrencilerinin vals gösterisi ve bando da tam not aldı. Lösemili Çocuklar Bilim ve Doğa Köy Enstitüsü'nün sunduğu imkanlar ve bu önemli projenin ayrıntıları paylaşıldı.





Lösemi hastağının tedavisinin yüzde 50'sinin ilaç, yüzde 50'sinin moral olduğunu belirten LÖSEV Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Üstün Ezer şu ifadeleri kullandı: "Lösemili çocuklarda moral çok önemli. Hastalığın tedavisinde yüzde 50 ilaçlarsa, yüzde 50'si moraldir. Bursa'da lösemili çocuklarımız için bir köy enstitüsü açıyoruz. İçinde sanat, doğa ve bilimin olacağı bir enstitü olacak. Çocuklarımız bir yandan yaşama bağlanırken, bir yandan da eğitim alacaklar. Doğa ile buluşurken, uzay gibi kavramlar ile tanışacaklar. Türkiye'de bir ilk olacak olan bu eseri temmuz ayında bitirmeyi ve eylül ayında da tamamen hizmete açmayı düşünüyoruz"