Türkiye’de gençlerin en çok tercih ettiği meslekler araştırıldı. Araştırmaya göre, gençlerin en çok tercih ettiği mesleklerin başında mühendislik geliyor. Mühendislik, yüzde 22,7’lik oranla gençlerin en çok tercih ettiği meslek oldu. Mühendisliğin ardından yüzde 10,9’luk oranla tıp fakültesi, yüzde 9,3’lük oranla hukuk ve yüzde 7,7’lik oranla psikoloji tercih edildi.

Bin 100 kişiyle yapılan bir araştırmada, Türkiye’de en çok tercih edilen bölümler belirlendi. Meslek tercihleri alanında en çok rağbet gören üç bölüm mühendislik, tıp ve hukuk oldu. Türk halkının meslek tercihinde önceliği ise yüzde 49,4 ile sevdiği alanda çalışmak, yüzde 18,1 ile dolgun maaş ve yüzde 13,2 ile konforlu çalışma olduğu ortaya çıktı.

HİBRİT ÇALIŞMA TERCİH EDİLİYOR

Meslek tercihi araştırmasında en çok seçilen ilk üç bölüm mühendislik, tıp ve hukuk olurken; ilahiyat, tıp ve diş hekimliği tercih edilmeyecek bölümler arasında yer aldı. Yapılan araştırmada gençlerin uygun gördüğü çalışma şekli ise hibrit çalışma biçimi oldu.

“Meslek tercihinde önceliğiniz nedir?” sorusunun yer aldığı araştırma, katılımcıların önemsediği ilk şeyin yüzde 49,4 oranıyla sevdiği alanda çalışmak olduğunu ortaya koydu. İkinci sırada yüzde 18,1’lik oranla dolgun maaş gelirken, üçüncü sırada ise 13,2’lik oranla konforlu çalışma alanı yer aldı. Bunların yanı sıra yüzde 10,2’lik kısım iş garantisini tercih etti.

EN BÜYÜK ETKEN DİJİTAL DÜNYA

Araştırma şirketi Areda Survey’in meslek seçiminde en büyük etkenin dijital dünya olduğu sonucunu ortaya koydu. Yüzde 28’lik kısım dijital dünyadan etkilenirken, yüzde 24,8 ise aile ve akraba çevresini dikkate alıyor. Yapılan araştırmada üçüncü olarak yer alan etken ise yüzde 20,9’luk bir oranla sosyal çevre ve arkadaşlık olarak görülüyor.

KATILIMCILARIN YÜZDE 46,7’Sİ HİBRİT ÇALIŞMA BİÇİMİNİ TERCİH EDİYOR

Araştırmaya göre, gençlerin uygun gördüğü çalışma şekli ise ‘hibrit çalışma biçimi’ oldu. Katılımcıların yüzde 46,7’si hibrit çalışmayı tercih ederken, yüzde 37,3’ü ofiste çalışmanın daha uygun olacağı görüşünde. Yüzde 15,9’luk kesim ise uzaktan çalışmayı tercih ediyor.

ÖZEL SEKTÖR TERCİH EDİLİYOR

Araştırmada ayrıca, katılımcıların yüzde 41,6’sı özel sektörü, yüzde 31,3’ü memuriyeti, yüzde 27’si girişimciliği tercih ettiği görüldü. Katılımcıların yüzde 56,2’si büyük bir metropolde, yüzde 32,5’i küçük kentlerde, yüzde 11,3’ü kırsalda yaşamak ve çalışmak istiyor.

Araştırmada katılımcıların yüzde 40,2’si Türkiye’de, yüzde 39,7’si yurt dışında, yüzde 20,1’i ise Türkiye’den yurtdışına uzaktan çalışmak istiyor.