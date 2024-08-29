Türkiye’de son dönemde faiz oranlarının hızla yükselmesi, konut piyasasında durgunluğa yol açtı. Ancak kamu bankalarının devreye almayı planladığı düşük faizli konut kredisi kampanyası, bu durumu tersine çevirmeyi amaçlıyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve Emlak Katılım gibi kamu bankalarının üzerinde çalıştığı bu kampanya, konut sahibi olmak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor.BURSA (İGFA) - Merkez Bankası verilerine göre, Türkiye’de ortalama konut kredisi faizi yüzde 3.6 seviyesinde. Kamu bankalarının sunacağı yüzde 1.49’luk faiz oranı, mevcut oranların neredeyse yarısı kadar ve bu da yeni ev sahibi olacaklar için cazip bir seçenek oluşturuyor. Örneğin, 1 milyon TL’lik bir kredi kullanan kişi, aylık 17.900 TL taksit ödeyerek ev sahibi olabilecek. Mevcut faiz oranlarıyla aynı kredi için ödenecek tutar ise 36.500 TL’yi buluyor. Bu fark, konut sahibi olmayı hayal edenler için önemli bir avantaj anlamına geliyor.

KAMPANYANIN HEDEF KİTLESİ VE ŞARTLAR

Bu kredi kampanyasından herkes yararlanamayacak. Öncelikli hedef, daha önce hiç ev sahibi olmamış yeni evli çiftler. Ayrıca, daha önce ev sahibi olup, 6 ay önce evini satmış olanlar da bu kampanyadan faydalanabilecek. Bu şartlar, kampanyanın gerçekten ihtiyaç sahibi olanlara yönelik olmasını sağlıyor.

FAİZ ARTIŞLARININ SEKTÖR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Türkiye’de faiz oranları Haziran 2023’ten itibaren hızla yükselmeye başladı. Yüzde 8,5 seviyesinden yüzde 50’lere kadar çıkan faiz oranları, inşaat sektöründe büyük bir baskı yarattı. Mayıs 2023’te aylık yüzde 1,40 olan konut kredisi faizleri, sadece 10 ayda 2,5 kat artış göstererek yüzde 3,6 seviyesine yükseldi. Bu durum, kredili satışların neredeyse durmasına neden oldu. Faiz artışları, inşaat malzemeleri ve işçilik maliyetlerini de artırdı, sektörde durgunluk yarattı.

"EV ALMAK İMKANSIZDI, AMA ŞİMDİ BİR UMUT VERİYOR"

Konut fiyatlarının artması ve yüksek faiz oranları, birçok vatandaş için ev sahibi olmayı neredeyse imkansız hale getirdi. Ancak kamu bankalarının duyurduğu bu yeni kredi kampanyası, birçok kişi için yeniden bir umut ışığı doğurdu. Ev almak isteyen bir vatandaş, "Son birkaç yıldır ev sahibi olmak bizim için hayal olmuştu. Fiyatlar çok yüksek, faizler ise baş edilemez durumda ama şimdi, düşük faizle bir ihtimal de olsa ev sahibi olmayı umuyoruz." ifadelerine yer verdi.

SEKTÖRÜ CANLANDIRACAK BİR ADIM

Yeni konut kampanyası, bu durgunluğu aşmak ve konut sahibi olmak isteyenlere destek olmak amacıyla hayata geçiriliyor. Sektör temsilcileri, kampanyanın konut satışlarını artırarak inşaat sektörünü canlandırmasını bekliyor. Yüksek faiz oranları nedeniyle yatırımlarını faize yönelten yatırımcıların, kamu bankalarının sunduğu düşük faizli konut kredisi kampanyasıyla yeniden gayrimenkule ilgi göstermesi bekleniyor.