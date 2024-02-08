Ali ŞirNevai Özbek Dili ve Kültürü Merkezi, Türkiye’de ilk kez Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ev sahipliğinde açıldı.

Özbekistan’ın önde gelen devlet üniversiteleri arasında yer alan Ali ŞirNevai Taşkent Devlet Özbek Dili ve Edebiyatı Üniversitesi, Türkiye’de ilk kez Özbek dili ve kültürü hakkında çalışmalar yürütecek bir merkez açtı. BUÜ Görükle Kampüsü’ndeki Türk Devletleri ve Akraba Toplulukları Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜDAM) içerisinde yer alacak olan Ali ŞirNevai Özbek Dili ve Kültürü Merkezi’nin açılış törenine Ali ŞirNevai Taşkent Devlet Özbek Dili ve Edebiyatı Üniversitesi Rektörü Ordinaryüs Prof. Shuhrat Sirojiddinov, BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Türkiye Özbekistan Büyükelçiliği Siyasi İşler Daire Başkanı Avazbek Hojimetov, Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim Daire Başkanı İsmet Çördük, Özbekistan Fahri Konsolosu Ali Baklan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Törende konuşan Ali ŞirNevai Taşkent Devlet Özbek Dili ve Edebiyatı Üniversitesi Rektörü Ordinaryüs Prof. ShuhratSirojiddinov, Türk kültürünün kadim merkezlerinden biri olan Bursa’da ve Bursa Uludağ Üniversitesi’nde tarihi bir güne tanıklık etmekten dolayı büyük bir memnuniyet duyduklarını söyledi. Ali ŞirNevai’nin Türk dünyası açısından son derece değerli ve saygın bir kişilik olduğunu vurgulayan Ordinaryüs Prof. ShuhratSirojiddinov; “Bugün açılan merkezin Ali ŞirNevai’nin hayalini kurduğu Türk halklarının birlik olması fikrinin bir tezahürü olduğunu söylemek yanlış olmaz. Bu merkez, iki büyük halk olan Özbeklerin ve Türklerin tarihinin, dilinin ve edebiyatının ve sanatının ortaklığını anlatan özel bir yer olacaktır. Burada Türk kardeşlerimizin ve Türk gençlerinin Özbekistan’ın tarihi, bugünü ve geleceği hakkında geniş bilgi edinmeleri için her türlü imkân oluşturulacaktır. Burası araştırma yapan genç bilim insanları için de önemli bir kaynak merkezi olacaktır. Aynı zamanda bilimsel işbirliklerinin hayata geçirilmesine hizmet edecektir. Hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.

“İlk olmanın hakkını vereceğiz”

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ise heyecanlı ve gururlu olduklarını belirterek; “Öteden beri hayalini kurduğumuz bir merkezi bünyemizde açmış bulunuyoruz. Türk Devletleri ve Akraba Toplulukları Uygulama ve Araştırma Merkezi’miz hali hazırda kardeş olarak gördüğümüz Türk devletlerine yönelik çalışmalar yürüten bir yer. Özbek Dili ve Kültür Merkezi’ni de burada hayata geçiriyor olmak bizleri ayrıca mutlu ediyor. Bin yıllık kardeşliğimizin ve ortak kültürümüzün yayılması adına böyle bir merkezi açmak bizlere nasip oldu. Bu konuda bizlere destek ve katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz. İlk olmanın hakkını vermek için gayret edeceğiz. Güçlü bir altyapımız var. Öğrencilerimizin toplam yüzde 10’u yabancı öğrencilerden oluşuyor. Biz onlara yabancı değil, misafir diyoruz. Bu öğrencilerimizin önemli bir bölümü de Türk Cumhuriyetlerden gelen öğrencilerimizden oluşuyor. Merkezimiz Türkiye-Özbekistan ilişkilerinin daha da geliştirilmesi adına özel bir yer tutacaktır. Merkezimiz; ülkelerimize, üniversitelerimize ve öğrencilerimize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Yetkililerden tam destek

Programda konuşan Türkiye Özbekistan Büyükelçiliği Siyasi İşler Daire Başkanı AvazbekHojimetov, açılan merkezin Özbek dili ve kültürünün tanıtımında büyük katkıları sunacağına inandıklarını söyledi. Büyükelçilik nezdinde merkezin faaliyetlerinin her zaman destekleneceğini kaydeden AvazbekHojimetov, açılışta emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim Daire Başkanı İsmet Çördük de Özbekistan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin her geçen gün artmaya devam ettiğini vurguladı. Eğitim ve kültür paylaşımı anlamında da son yıllarda kayda değer bir gelişme gözlemlendiğini belirten İsmet Çördük; “Türk Devletler Teşkilatı’nın istenen hedef doğrultusunda ilerlemesi ve bu amaca uygun olarak işlevsel hale gelmesi ancak eğitim ve kültür temelinde gerçekleşecektir. Merkezin açılışında Milli Eğitim Bakanlığı olarak her türlü desteği verdik. Burada ayrıca güzel bir bilgiyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Türk dili ve kültürünü öğretme amacına hizmet eden ve ülkemizin önemli kuruluşlarından biri olan Yunus Emre Enstitüsü’nün bir şubesinin Taşkent’te açılmasına Özbekistan makamları tarafından olumlu yanıt verilmiştir. Merkezin açılacağı yer olarak da Ali ŞirNevai Taşkent Devlet Özbek Dili ve Edebiyatı Üniversitesi belirlenmiştir. Ülkelerimize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Ali ŞirNevai Özbek Dili ve Kültürü Merkezi kesilen kurdelenin ardından hizmete açıldı. Merkezi gezen davetliler, yürütülecek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.