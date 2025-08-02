Türkiye'nin Azerbaycan Büyükelçisi Birol Akgün, Ermenistan ile sınırın açılmasının yalnızca belirli şartların yerine getirilmesi halinde mümkün olacağını belirtti. Akgün, bu açıklamayı Azerbaycan merkezli APA haber ajansına verdiği röportajda yaptı.

Büyükelçi, Azerbaycan-Ermenistan ve Türkiye-Ermenistan arasındaki normalleşme süreçlerinin birbirinden ayrı değil, birlikte ele alınması gerektiğini vurguladı. İki sürecin paralel şekilde yürütüldüğünü ifade eden Akgün, 2022 yılında Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde özel temsilcilerin atandığını hatırlattı. Türkiye’nin Ermenistan sınırının 1993 yılından beri kapalı olduğunu belirten Akgün, bunun sebebinin Azerbaycan topraklarının işgali olduğunu söyledi.

Ermenistan’ın kara bağlantısının olmaması nedeniyle en çok zararı kendi halkının gördüğünü dile getiren Akgün, doğuda Azerbaycan, batıda ise Türkiye ile sınırlarının kapalı olduğunu aktardı. Normalleşme sürecinden herkesin fayda sağlayacağını ancak en çok kazananın Ermenistan olacağını ifade etti. Sürecin hızlanması gerektiğini kaydetti.

Sınırın açılması için ön koşullara da değinen Akgün, barış anlaşması imzalanması veya bu yönde sürecin başlatılması ile Zengezur Koridoru’yla ilgili şartların yerine getirilmesinin önemli olduğunu söyledi. Ankara ve Bakü arasındaki görüşmelerin ardından Türkiye-Ermenistan sınırının uygun zamanda açılabileceğini belirtti. Bu kararın, normalleşme sürecinin nasıl ilerlediğine bağlı olduğunu sözlerine ekledi.