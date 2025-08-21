Türkiye, İsrail ile deniz taşımacılığı alanında kapsamlı bir yasak kararı aldı. İsrail bayraklı veya İsrail'e ait gemilerin Türk limanlarına girişi durduruldu. Aynı şekilde, Türk bayraklı gemilerin İsrail limanlarına seferine de izin verilmeyecek.

NTV'nin aktardığı bilgilere göre, kısıtlama kapsamında İsrail ile ilişkili yüklerin Türkiye limanlarında, konteyner aktarmaları dahil, işlemlerine izin verilmeyecek.

Uygulama kapsamında yetkililer, armatörlerden gemilerinin İsrail ile herhangi bir ticari ya da askeri bağlantısı bulunmadığını, İsrail’e yönlendirilen yük veya askeri malzeme taşımadıklarını belgeleyen bir sorumluluk taahhütnamesi talep etti.