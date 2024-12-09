Isparta'dan sabah saatlerinde gelen haber yürekleri parçaladı...

Saat 11.00 sıralarında yaşanan acı olayda, Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde Kara Havacılık Okulu'na ait UH-1 tipi askeri helikopter, eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayarak bir akaryakıt istasyonu yakınlarına düştü.

Acı olayda, 6 askerimiz de şehit oldu..

İSİMLERİ BELLİ OLDU

Kaza yapan helikopterde Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli, Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek (26), Teğmen Mustafa Atakan Dut (24), Teğmen Tunahan Dağlı (24), Teğmen Ceyhun Kalyoncu (25) ve Astsubay Çavuş Taha Nergis (24) olduğu öğrenildi.

6 askerin şehit olduğu olayda şehitlerden birinin Erzurumlu Teknik Hava Astsubay Çavuş Taha Nergiz olduğu öğrenildi.

Erzurum'un Palandöken ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi doğumlu olan şehit Ahmet ve Zübeyde Nergiz çiftinin 4 çocuğundan biriydi.

Isparta'da 2 yıldır görev yapan 23 yaşındaki Erzurumlu şehidin ailesi cenazeyi teslim almak için yola çıktığı öğrenildi.

Kazada şehit olan 6 askerden Teğmen Ceyhun Kalyoncu'nun şehadet haberi Çayeli Büyüktaşhane Mahallesi'ndeki ailesine verildi.

Şehidin ailesinin oturduğu eve Türk bayrağı asılırken, şehidin dün doğum günü olduğu öğrenildi.

Taziyeleri kabul eden şehit Kalyoncu’nun dedesi Cemil Boztepe, “Helikopterleri çok severdi tek hayali okuyup helikopter sürmek pilot olmaktı. Buna da ulaştı öyle vefat etti. Dün de doğum günüydü” ifadelerini kullandı.

6 askerin şehit olduğu kazada şehitlerden birinin de Kayserili Tuğgeneral İsa Baydilli olduğu öğrenildi.

Acı haber şehidin Kayseri'de yaşayan annesine verilirken, annesinin yaşadığı apartmana da Türk bayrağı asıldı.

Kazada şehit olan askerlerden birinin Samsun'un Vezirköprü nüfusuna kayıtlı Teğmen Tunahan Dağlı olduğu açıklandı.

Şehidin acı haberi memleketi Samsun'un Vezirköprü ilçesine ulaştı. Şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı.

Şehidin 3 kardeş olduğu, babası Nihat Dağlı'nın 7 yıl önce kanserden hayatını kaybettiği ve annesi Fatma Dağlı'nın hayatta olduğu öğrenildi.

6 askerin şehit olduğu olayda şehitlerden birinin Nevşehirli Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek olduğu öğrenildi.

Nevşehirli şehidin acı haberi ailesine verilirken, evinin bulunduğu sokağa da Türk bayrakları asıldı.

Helikopter kazasında şehit düşen Teğmen Mustafa Atakan Dut’un haberi, ailesini ve Germencik halkını yasa boğdu.