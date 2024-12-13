Festival kapsamında, 33 solo sergi ile ulusal ve uluslararası grup sergileri, eser sahiplerinin katılımıyla sanatseverlerle buluşacak. Tüm Bursa'yı saracak olan bu heyecan, kentin sokaklarını ve mahallelerini sanatla dolduracak.

Bu yıl Fotoğraf Festivali’nin küratörlüğünü Fotoğrafçı, Akademisyen ve Eleştirmen Laleper Aytek üstlendi. Eserler, Tayyare Kültür Merkezi, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi, UNESCO Meydanı, Nilüfer Pancar Deposu, Bursa Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Bursa Kent Müzesi, Zindan Kapı, BAOB Sergi Salonu gibi şehrin önemli merkezlerinde sergilenecek. Yurt içinden ve yurt dışından önemli fotoğraf sanatçılarının da yer alacağı festivalde ayrıca söyleşiler, atölye çalışmaları, portfolyo değerlendirmeleri gibi etkinlikler de yer alacak.



Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Fotofest ile sergilenecek her fotoğrafın, kentin geçmişine, bugününe ve geleceğine yazılmış birer mektup olduğunu söyleyerek, “Fotoğraf sanatçılarımızın objektifinden çıkan her kare, Bursa’nın ruhunu keşfetmek için bir davettir. Bu festivalde atölyelerle, söyleşilerle, panellerle yalnızca gözlerimiz değil, kalplerimiz de açılacak. Bursa’mızı sanatın ve kültürün başkenti yapma yolundaki kararlılığımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Tüm halkımızı 20 Aralık- 20 Ocak tarihleri arasında festivali doya doya yaşamaya davet ediyorum” dedi.