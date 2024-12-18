Tamamlandığında, Türkiye’nin en büyük millet bahçelerinden biri olacak bu alan, vatandaşlara huzur ve nefes alacak bir yaşam alanı sunacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Seymen Kışlası’nın Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne millet bahçesi olarak kullanılması amacıyla ön tahsisi yapıldı. Bu süreçte, projenin 1. etap çalışmaları hızla ilerledi ve sona yaklaştı. Halk arasında Seymen Kışlası olarak bilinen Başiskele Nahit Şenoğlu Kışlası’nda, mevcut yeşil alanlar korunarak spor sahaları, yürüyüş ve bisiklet yolları, oyun parkları gibi sosyal donatı alanları oluşturuldu. Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü’nün büyük önem verdiği ve yakından takip ettiği bu proje, tamamlandığında Türkiye’nin en büyük millet bahçelerinden biri olarak Başiskele’ye kazandırılmış olacak.

Başiskele Millet Bahçesi içerisinde barındıracağı sosyal donatı alanlarıyla, yeşiliyle, yürüyüş parkurlarıyla, dinlenme ve piknik alanlarıyla yepyeni bir sosyal yaşam alanına sahip olacak. Farklı türden bin 350 ağacı Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki üretim fidanlığında özenle yetiştiren ekipler, bu ağaçları otopark çevresi, ara bantlar ve alanın tamamına dikerek yeşil bir koridor oluşturdu. Millet bahçesinin ilk etapta 50 bin metrekaresi yeşil alan olarak vatandaşın hizmetine sunulacak.

Başiskele Millet Bahçesi birçok özelliğiyle de öne çıkıyor. Kocaeli’nin en büyük çocuk oyun parkı bin 750 metrekare alanıyla millet bahçesine inşa edildi. Bin 500 metrelik bisiklet yolu ve 3 bin metrelik yürüyüş yolu da kaliteli zaman geçirmek isteyen Kocaelililerin yeni adresi olacak.

Millet bahçesinin 1. etabının tamamlanmasının ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce 2. etap çalışmalarına başlanacak. 5