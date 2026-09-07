Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen 2025/1045 Esas sayılı konkordato davasında yeni gelişme yaşandı. Mahkeme tarafından yapılan ilanda, konkordato davası kapsamında mühlet hükümlerinin kaldırılmasını gerektirecek bir durum bulunmadığı belirtilerek, mühlet hükümlerinin devamına karar verildiği duyuruldu.

Konkordato sürecinde davacılar arasında Erhan Adalier, İhsan Kayacan ve Yüksel Yalçın ile birlikte Maresen Otomotiv Lastik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Mar-Esen Plastik, Makina Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ile Minda Yapı İnşaat Malzemeleri İnşaat Taahhüt Tasarım Dekorasyon Isıtma Soğutma Sulama Sistemleri Tarım Peyzaj Makine Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. yer alıyor.

KRİTİK DURUŞMA TARİHİ BELLİ OLDU

Mahkeme ilanında, kesin mühletin sona erdiği tarihin de dikkate alınarak dosyanın duruşmasının yapılacağı bildirildi. Buna göre konkordato davasının duruşması 18 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 13.50’de, Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2. kat B Blok Heyet Duruşma Salonu’nda gerçekleştirilecek.

ALACAKLILAR DURUŞMAYA KATILABİLECEK

Mahkeme, isteyen alacaklıların duruşmaya katılabileceğini de duyurdu. Konkordato sürecinin bundan sonraki aşamasında mahkemenin vereceği karar, davacı şirketler ve şahıslar açısından sürecin yönünü belirleyecek.