Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek ihale kapsamında kent genelindeki reklam amaçlı kent mobilyalarının yapımı, bakımı ve işletilmesi 10 yıllığına kiraya verilecek.

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36. maddesi kapsamında kapalı teklif usulüyle gerçekleştirilecek ihale, 16 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 10.30'da Bursa Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu'nda yapılacak.

AYLIK BEDEL 5,8 MİLYON TL

İhale için belirlenen tahmini bedel aylık 5 milyon 800 bin TL + KDV olarak açıklandı. İsteklilerden ayrıca 2 milyon 88 bin TL geçici teminat alınacak.

İhalenin 10 yıllık süreyi kapsaması nedeniyle söz konusu işin toplam ekonomik büyüklüğü dikkat çekiyor.

İHALEYE KATILIM ŞARTLARI DİKKAT ÇEKTİ

İhaleye katılacak firmalar için önemli yeterlilik kriterleri de belirlendi. Buna göre isteklilerin;

En az 50 milyon TL sermayeye sahip olması,

Son 3 yıl ortalaması güncellenmiş değerle 200 milyon TL ciro gerçekleştirmiş olması,

Son 3 yıl içerisinde belirlenen iş kollarında toplam 150 milyon TL tutarında iş bitirmiş olması,

“Açık hava reklam satın alma ve kiralama işi” başta olmak üzere reklam, tanıtım ve dijital yayıncılık ile kent mobilyaları üretim veya montaj alanlarında faaliyet göstermesi,

İhale ilan tarihinden önce en az 5 yıl faaliyet göstermiş olması gerekiyor.

Ayrıca firmalardan TSE, CE ve ISO kalite belgeleri ile SGK ve vergi borcu bulunmadığına ilişkin belgeler de isteniyor.

NUMUNE ŞARTI GETİRİLDİ

İhaleye katılacak firmaların, ihale kapsamında yapılması planlanan yeni ürünlerden bir adet numuneyi hazırlayarak sergilemesi de şart koşuldu.

Numunenin ihale tarihinden en geç 6 gün önce hazır, sağlam ve çalışır durumda olacak şekilde Bursa Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası'nda teşhir edilmesi gerekiyor.

İhalede yeterlik değerlendirmesinin belediyenin yeterlik komisyonu tarafından yapılacağı belirtilirken, uygun bulunmayan numunelerle ilgili tekliflerin değerlendirmeye alınmayacağı bildirildi.

SON BAŞVURU 15 EYLÜL

İhaleye katılmak isteyen isteklilerin gerekli belgeleri 15 Eylül 2026 saat 16.00'ya kadar Bursa Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale Şube Müdürlüğü'ne teslim etmesi gerekiyor.

Şartname ve eklerinin ise 20 bin TL (KDV dahil) bedelle temin edilebileceği duyuruldu.

İstersen bunu bir de “Bursa’nın reklam pastası için dev ihale! Aylık 5,8 milyon TL…” gibi daha sert ve tık avcı başlıklarla hazırlayabilirim.