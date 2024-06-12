Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), tarafından her yıl bir önceki yıl için açıklanan ihracat şampiyonları listesi yayınlandı. TİM'in 2023 verilerine göre Türkiye'nin 2023 yılında ki ihracat şampiyonu 17,5 milyar dolar Türk Hava Yolları olurken, 2. sırada 7,3 milyar dolar ile Ford Otosan yerini aldı. İlk bin ihracatçı firmaları arasında ise Bursa'dan 54, İnegöl’de de 5 firma yer aldı.

İşte, İnegöl'den listeye giren firmalar:

139’ncu sırada Sanko Dış Tic. A.Ş.

216’ncı sırada Murat Ticaret Kablo Sanayi Anonim Şirketi

468’nci sırada Küçükçalık Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

737’nci sırada Uludağ İçecek Türk A.Ş.

940’ncı sırada Eskapet Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.

OYAK RENAULT BURSA'DA ZİRVEDE

TİM'in açıkladığı listede 8. sırada yer alan otomotiv devi Oyak Renault, 2,3 milyar dolar ile Bursa'nın 2023 yılında en fazla ihracat yapan firması olurken, Bosch A.Ş, 1 Milyar dolar ile Bursa'nın 2. en büyük ihracat yapan firması oldu. Onu ise 3. sırada 312,9 bin dolar ile Yeşim Satış Mağazaları takip etti.