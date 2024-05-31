Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen konferansa konuşmacı olarak katıldı.

Gezeravcı, Raif Dinçkök Kültür Merkezi’nde öğrencilerle buluştu. Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği programda konuşan Gezeravcı, uzay görevinin bir seferlik yapılmış, heves gidermek için gerçekleştirilmiş bir görev olmadığına vurgu yaptı.

2018’in aralık ayında, sadece 4-5 yıl önce Türkiye Uzay Ajansı’nın kurulduğunu hatırlatan Gezeravcı, “Geçmişte böyle bir tecrübemiz, bilgimiz yoktu. Sadece 2 yıllık bir hazırlık sürecinin ardından 2021 şubat ayında Türkiye Uzay Ajansı tarafından, Türkiye Cumhuriyeti’nin gelecek 10 yılda uzayda ne yapmak istediğiyle ilgili hedefler ortaya çıkarıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından halkla paylaşıldı” dedi.

Gezeravcı, Türkiye’nin uzay alanında 10 hedef belirlediğini ve bu hedeften 1’inin gerçekleştirildiğini söyledi. Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandaşlarına hak ettiği daha nice mutluluk ve gururları önümüzdeki birkaç yıl içinde yaşatmaya devam edeceklerini belirten Gezeravcı, şöyle konuştu:

“Daha devamında 9 hedefle ilgili kendi takvimi içinde çalışmalar devam ediyor. Mesela bunlardan bir tanesi Ay Araştırma Programı. Ülkemiz takribi 2 ile 4 sene içinde, 2026-2028 yılları arasında Ay’a bir tane roket göndereceğiz. Niye göndereceğiz Ay’a roket, çünkü Ay’ın görünen tarafında bugüne kadar yapılan araştırmalarla geçmişte farklı oluşumlar, farklı kütlelerden ayrılmasının neticesinde su birikimi ve insan yaşamına yönelik farklı altyapıların olabileceği ile ilgili bulguları var. İnsanın orada hayatını sürdürebileceği ortam var mı yok mu, konuyla ilgili araştırmalar devam ediyor. Dolayısıyla bilimsel araştırmaların olduğu bir platform. Biz Ay’a kendi yaptığımız bir roketi, kendi yaptığımız bir motorla 2026-2028 yılları aralığında göndermeyi planlıyoruz. Buna yönelik olarak çalışmaların aslında büyük kısmı tamamlanmış vaziyette. Eğer biz Ay’ın üzerine inmek istemezsek ayın etrafında bir tane roketi dolaştırıp geri getirecek imkana şu anda sahibiz.”

Gezeravcı, yaklaşık 5-6 hafta içinde de ülke mühendislerinin beyin gücü ve el emekleri ile yüzde 80 yerli yapım olan bir uydunun daha uzaya gönderileceğini söyledi.

Programı İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe de takip etti.