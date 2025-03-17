Ümraniye’de yapılacak SPK Finans Lisesi için protokol imza töreni ve iftar programı düzenlendi. Programa İstanbul Valisi Davut Gül, Ümraniye Kaymakamı Yüksel Çelik, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül katıldı.

İmzalanan protokolle hayata geçirilecek olan SPK Finans Lisesi, finans ve ekonomi alanında uzman bireyler yetiştirmeyi amaçlıyor. SPK'nın desteğiyle eğitim hayatına kazandırılacak lise, gençleri finans dünyasına güçlü bir akademik altyapı ve uygulamalı eğitimle hazırlayacak. Türkiye’nin finans ve eğitim dünyasında yeni bir çığır açacak proje, Ümraniye’de geleceğin finans liderlerini yetiştirme yolunda önemli bir başlangıç oldu.