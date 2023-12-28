Çanakkale’de 5 bin 600 yıllık geçmişe sahip Troya Ören Yeri’nden çıkan eserlerin sergilendiği Troya Müzesi’nde Türkiye’nin ilk ve tek müze dergisi olan Troy Museum Journal, Mart 2024’te yayın hayatına başlayacak.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü olurlarıyla Troya Müzesi tarafından DergiPark bünyesinde kurulan Troy Museum Journal (Troya Müzesi Dergisi) yayın hayatına başlıyor. Hakemli bir dergi olarak yılda iki sayı yayınlanacak olan Troy Museum Journal’ın ilk sayısı Mart 2024’te çıkacak. Troy Museum Journal, müzecilik, arkeoloji, tarih, sanat tarihi, etnografya, sosyoloji, coğrafya, edebiyat tarihi, felsefe tarihi ve kültürel çalışmalar gibi alanlarda bilimsel araştırma ölçütlerine ve etik kurallara uygun bir şekilde yazılmış bilimsel makaleler, araştırma inceleme makaleleri, derleme yazıları gibi çalışmaları yayınlamayı ve araştırmacılar ile paylaşmayı amaçlıyor. Derginin genel çerçevesini müzecilik, arkeoloji, tarih, sanat tarihi, etnografya belirlemekle birlikte dergi, bunlarla ilişkili sosyoloji, coğrafya, edebiyat tarihi, felsefe tarihi ve kültürel çalışmalara kuramsal ve yöntemsel yaklaşımları içeren makalelere de açık olacak.

Troya Müze Müdürü Rıdvan Gölcük, çıkarılacak dergi hakkında bilgi verdi. Gölcük, Troya Müzesi’nin kuvvetli yol kat etmeye ve kurumsallaşma konusunda büyük adımlar atmaya devam ettiğini belirterek, “Troya Müzesi konusunda şöyle bir vizyona sahibiz; dünya müzeciliğinde iyi bir marka değer ortaya çıkarmak. Çok yakın zamanda bunun için yeni bir adım attık ve Troy Museum Journal dergisini yayın hayatına soktuk. Troy Museum Journal dergisi, DergiPark’ta çıkan ilk ve tek müze dergisi olacak. Troy Museum Journal dergisi bizim için için önemli. Troya Müzesi geniş bir koleksiyon barındırıyor. Sergiler yapıyoruz, etkinlikler yapıyoruz ama aynı zamanda da burada akademik bir üretim yapıyoruz. Hem ilde yaptığımız kazılar hem müze uzmanlarımızın müze koleksiyonu konusunda yaptığı çalışmalar hem de akademideki hocaların Troya Müzesi konusunda yaptığı çalışmaları bir çatı altında toplamak gibi bir hedefimiz var. Troy Museum Journal sadece müze konusunda yapılan çalışmalardan ibaret olmayacak. Müzecilik, tarih, sanat tarihi, edebiyat tarihi, felsefe tarihi, sosyoloji, coğrafya gibi birçok alandan araştırmacıları bünyesinde barındırmayı hedefliyor. İnşallah kısa sürede de uluslararası akademik camiada da kendisine yer edinmeyi hedefliyor. Böylece akademik camiada da kuvvetli adımlarla yolumuza devam etmek ve uluslararası endekslerde de taranmak istiyoruz. Ana hedefimiz olan iyi bir müze markası ortaya çıkarmak. Yani Made in Troy konusunda yeni bir hedefimizi daha hayata geçirmiş olduk” dedi.