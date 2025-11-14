Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde aynı gün içerisinde rahatsızlanan 2 kişi, helikopter ambulansla Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Gökçeada ilçesinde 10 Kasım tarihinde düşme nedeniyle sol kolunda ağrı şikayeti olan 84 yaşındaki kadın, Gökçeada Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne getirildi. Acil serviste yapılan ilk tetkiklerin ardından "sol humerus proksimal şaft kırığı" tanısı alınan hastaya ilk müdahale hastanede gerçekleştirildi. Ardından aynı gün içerisinde 112 Acil Yardım ambulansı ile Gökçeada Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne ağaçtan düşme sonucu yaralanan 52 yaşındaki bir erkek hasta getirildi. "Posterior kosta kırığı" tanısı konulan erkek hastaya acil serviste ilk tetkik ve müdahalesi yapıldı.

Hastanede ilk tetkikleri ve müdahaleleri sağlanan iki hastanın ileri tetkik ve tedavi ihtiyaçları nedeniyle Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’ne sevki kararlaştırıldı. Gökçeada Havalimanı’nda Sağlık Bakanlığı’na ait helikopter ambulansı ‘Hava-17’ ekibine teslim edilen hastalar, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.