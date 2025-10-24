1965 yılında kurulan ve altmış yıla yaklaşan geçmişiyle sektörün köklü firmalarından biri olan Gönültaş Çorap ve Örme Sanayi Limited Şirketi, 17 ülkeye uzanan ihracat ağına rağmen mali sıkıntılardan kurtulamadı.

Sözcü’nün haberine göre, Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, 20 Ekim 2025 tarihi itibarıyla şirket hakkında üç aylık geçici mühlet kararı verdi. Mahkeme, Gönültaş Çorap’ın mal varlığının korunması için gerekli önlemlerin alınmasına hükmetti.

Karar doğrultusunda alacaklıların, ilan tarihinden itibaren yedi gün içinde itiraz dilekçesi sunarak konkordato talebine karşı çıkma hakkı bulunuyor. İlk duruşmanın 20 Ocak 2026 tarihinde yapılması öngörülüyor.

Şirin, Elite Life, Elite Life Men, Serfino ve Cool Berry gibi markalarıyla tanınan Gönültaş Çorap, uzun yıllar boyunca hem iç pazarda hem de uluslararası alanda güçlü bir konumdaydı. Ancak artan üretim giderleri, döviz kurundaki oynaklık ve iç talepteki gerileme, şirketi ciddi bir finansal dar boğaza sürükledi.

17 ülkeye ihracat yapıyordu

Bedri Gönültaş tarafından 1965’te kurulan şirket, yalnızca iki kişiyle başlayan üretim serüvenini 800’ü aşkın çalışanıyla sürdüren büyük bir tesise dönüştürmüştü. Yıllık 55 milyon çift çorap ve 3 milyon adet dikişsiz iç çamaşırı üretim kapasitesiyle Avrupa ve Orta Doğu başta olmak üzere 17 ülkeye ihracat yapıyordu.