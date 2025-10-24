Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karar, Resmi Gazete’de yer alarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle birlikte cep telefonlarında uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrah limitleri yeniden belirlendi.

Buna göre, ÖTV matrahı 4 bin 500 lira ve altındaki telefonlarda vergi oranı yüzde 25 olarak uygulanacak. Matrahı 4 bin 500 ile 9 bin lira arasında olan cihazlarda oran yüzde 40’a, bu tutarın üzerindekilerde ise yüzde 50’ye yükseliyor.

Önceki uygulamada ise bu oranlar daha düşük matrah sınırlarına göre belirlenmişti. Eski düzenlemede matrahı 1.500 lira ve altı olan telefonlar yüzde 25, 1.500 ile 3.000 lira arasındakiler yüzde 40, 3.000 liranın üzerindekiler ise yüzde 50 oranında vergilendiriliyordu.

Bazı cep telefonu fiyatlarına indirim yolda

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre, düzenlemeyle yerli imalatın desteklenmesi ve düzenlemenin bazı cep telefonu fiyatlarına indirim olarak yansıması öngörülüyor.

Matrah artırımı nedeniyle giriş ve orta seviyede fiyatı olan bazı telefonlarda ÖTV oranı yüzde 50'den yüzde 40'a gerilemiş oldu. NTV'de yer alan habere göre piyasada fiyat/performans açısından tercih edilmeyen telefonların fiyatları yaklaşık olarak bin lira düşmüş olacak.