Bazı ülkelerin sağlık bakanlarının yanı sıra parlamenterler, profesörler ve doktorların katıldığı etkinlikte, ’Sağlıklı Yaşam Farkındalığı’ ve ’Böbrek Sağlığı’ başlıklarında konuşan Şahin, "Parlamento tarafından belirlenen konu başlıkları arasında ’Sağlıklı Yaşam’ ve ’Böbrek Sağlığı’ hakkında farkındalık oluşturmak için oradaydım. Sağlıklı yaşam mesleğimle ilgili de paralel giden bir durum. Böbrek sağlığı da dünyada hızla ilerleyen ve farkındalık isteyen bir konu. Annem böbrek hastası olduğu ve diyalize girdiği için konuya yakından tanıklık ediyorum ve bu yüzden doğru kişi olduğumu düşünmüşler. Türkiye’de çok başarılı nefrologlar var. Ülkemizin sağlık sistemi gerçekten çok iyi durumda. Alanlarında çok başarılı doktorlarımız var. Tüm ülkeler koordineli çalışarak, sağlık alanında daha da başarılı noktaya gelinebilir. Tüm dünyada sağlık sektöründe tek bir hastaya harcama yapıldığı düşünülüyor. Aslında yanılıyoruz. Örnek olarak diyalize giren bir hastanın durumu tüm ailesini, yakınlarını da etkiliyor. Bütün aile stres altında kalıyor. Günün sonunda aslında bir hasta için daha büyük bütçeler ayrıldığını görüyoruz. Ayrıca sağlıklı yaşam konusunda dünyadaki tüm okullar ailelerle el ele vererek, çocuklarımızı eğitmeli. Biz modellerin de sağlıklı beslenme konusunda doğru örnekleri anlattım" diye konuştu.

Şahin, "Markalaşma ve fark oluşturma hikayemi de ilgiyle dinlediler. İşlerimi seçerken nelere dikkat ediyorum? Kriterlerim neler? 25 yılda hiç alan değiştirmeden heyecanı nasıl hep aynı tutabildim? Ben de her sabah her işime ilk ve tek işimmiş gibi gittiğimi söyledim. İşimi severek yapıyorum ve her işimi alıp, daha da büyütmeye çalışıyorum. Büyük işleri de alıp, devleştiriyorum. Sanırım işin sırrı burada saklı. 25 yıldır bir amatörün heyecanı fakat bir profesyonelin bilgeliğiyle çalışırım. Bu cevabım salondakileri çok etkiledi" dedi.