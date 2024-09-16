Sağlık Diplomasisi Derneği’nin Ankara’da düzenlenen Gala Gecesi'nde konuşan Dernek Genel Başkanı Ahmet Aksu, Türkiye'nin sağlık turizmi alanındaki hedeflerine ve elde ettiği başarılara dikkat çekti.ANKARA (İGFA) - Sağlık Diplomasisi DerneğiGenel Başkanı Ahmet Aksu, Türkiye’nin sağlık turizmi sektöründe büyük bir ivme yakaladığını vurgulayarak, yıllık 5 milyon sağlık turisti hedefiyle küresel arenada daha güçlü bir oyuncu olma yolunda ilerlediklerini açıkladı.

Aksu, Türkiye'nin sağlık turizmi sektöründe yalnızca bölgesel değil, küresel bir cazibe merkezi haline geldiğini ifade etti. “Türkiye, bugün sağlık turizminde sunduğu yüksek standartlı hizmetlerle dünya çapında tercih edilen ülkeler arasında yer alıyor. Plastik cerrahiden saç ekimine, organ naklinden termal sağlık turizmine kadar geniş bir yelpazede hizmet veriyoruz ve bu da ülkemizi öne çıkaran en önemli faktörlerden biri.” dedi.

Irak Sağlık Delegasyonu'nun Ankara, İzmir ve İstanbul'u kapsayan 3 günlük tıbbi turizm gezisinin Ankara'da Bilkent Otel'de düzenlenen Gala Gecesi'nde konuşan Aksu, Irak ile sağlık turizmi alanında iş birliklerinin artmasının Türkiye’nin uluslararası sağlık turizmi hedeflerine ulaşmasında önemli rol oynayacağını belirtti. Iraklı heyet, Türkiye’deki sağlık hizmetlerini ve potansiyel iş birliği fırsatlarını yerinde gözlemlemek için önemli temaslarda bulundu.

Başkan Aksu, Türkiye’nin sağlık sistemindeki dijital dönüşüm ve yüksek kalite standartlarının sağlık turizmine büyük katkı sağladığını vurguladı.

Sağlık sistemimizin dijitalleşmesi, süreçleri hızlandırırken aynı zamanda hasta güvenliğini arttırdığını ifade eden Aksu, Türkiye’nin sağlık turizmi alanındaki büyük hedeflerinden de bahsederek, 2024 yılı sonuna kadar 5 milyon sağlık turisti hedefini yakalamak için çalıştıklarını söyledi. Aksu, “Bu hedefe ulaşmak için kamu ve özel sektör iş birliklerini artırarak, uluslararası tanıtım ve yatırım çalışmalarına ağırlık vereceğiz. Türkiye’nin sağlık turizmi potansiyelini dünyaya daha güçlü bir şekilde sunacağız” dedi.