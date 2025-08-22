Bursa Unesco Derneği tarafından Somut Olmayan Kültürel Miras’ın genç kuşaklara aktarılmasını amaçlayan belgesel yarışması düzenlendi. Yarışmada birincilik ödülü 20 bin TL olarak belirlendi. Başvurular 15 Eylül 2025’e kadar sürecek.

Üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen Somut Olmayan Kültürel Miras (SOKÜM) Temalı Ulusal Belgesel Yarışması için başvurular başladı. Önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki tüm öğrencilerin katılımına açık olan yarışmada, katılımcılar 10 dakikayı geçmeyen belgeselleriyle yer alabilecek.

Yarışmanın temel amacı, Türkiye’nin zengin kültürel mirasını belgesel diliyle görünür kılmak, meddahlıktan Ebru sanatına, Hıdırellez ritüellerinden Türk kahvesi geleneğine kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan somut olmayan kültürel değerleri tanıtmak ve yaşatmak. Yarışmada dereceye giren belgeseller, kültürel aktarım gücü, özgünlük ve görsel nitelik gibi kriterlerle değerlendirilecek.

Bu çerçevede ödüller, birincilik ödülü 20 bin lira, ikincilik ödülü 15 bin lira, üçüncülük ödülü 10 bin lira, mansiyon ve jüri özel ödülü 5 bin lira olarak belirlendi. Son başvuru tarihi 15 Eylül 2025 olarak duyuruldu. Yarışma, genç sinemacıları kültürel mirasa sahip çıkmaya ve bu mirası etkileyici anlatımlarla belgelemeye teşvik ediyor.

Yarışmanın değerlendirme kurulunda, alanında tanınmış akademisyen, yapımcı, yönetmen ve oyunculardan oluşan güçlü bir jüri yer alıyor. Jüri üyeleri arasında Prof. Dr. Ragıp Taranc, Prof. Dr. Nezih Orhan, Prof. Dr. Ali Sait Liman, Prof. Dr. Hülya Taş, Prof. Dr. Mustafa Genç, Ertuğrul Karslıoğlu, Cemalettin İrken, Halil Ergün, Ebru Çankaya ve Nevra Yerlikaya bulunuyor. Kültürel değerlerin belgesele dönüşeceği bu ulusal yarışmaya tüm üniversite öğrencilerinin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

Yarışmaya https://bursaunesco.org/somut-olmayan-kulturel-miras-ulusal-belgesel-film-yarismasi/ link adresinden başvurulabilir