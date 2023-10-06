Bursa Mustafakemalpaşalılar Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği (PAŞADER), Bursa'da faaliyet gösteren Mustafakemalpaşa dernekleri ve sivil toplum kuruluşları ile bir araya geldi. Toplantıda birlik beraberlik mesajları verildi. Yeni projeler planlandı. İşte toplantıdan detaylar.

Bursa Mustafakemalpaşalılar Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği (PAŞADER), Bursa'da faaliyet gösteren Mustafakemalpaşa dernekleri ve sivil toplum kuruluşları ile bir araya geldi. Almira Otel'de düzenlenen kahvaltılı toplantıya Mustafakemalpaşa'dan yoğun katılım oldu. Dernek başkanları tarafından yapılan açıklamalarda birlik beraberlik vurgusu yapıldı. Yeni çalışmalar planlandı.

Derneklerden ortak mesaj: Mustafakemalpaşa'yı geliştirelim

Toplantının açılış konuşmasını yapan PAŞADER Başkanı Mustafa Gümüş, derneğin 30 yıllık bir geçmişi olduğunu ve Mustafakemalpaşa'lıların eğitim, kültür ve yardımlaşma alanlarında desteklenmesi için çalıştıklarını söyledi. Gümüş,

"Derneğimiz, Bursa'da ve Türkiye'de Mustafakemalpaşa'lıyı temsil eden çatı dernektir. Dernekler, gönüllülük esasına göre sosyo-kültürel faaliyet gösteren kuruluşlardır. Bu nedenle verdiğiniz ve vereceğiniz destekler Mustafakemalpaşa için oldukça önemli."

dedi.

Gümüş, Mustafakemalpaşa dernekleri ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içinde olduklarını belirterek,

"Bugün burada bir araya gelmemizin amacı, hem birlik beraberliğimizi göstermek hem de ortak projeler üretmek. Hepimizin ortak paydası Mustafakemalpaşa'dır. Bu güzel ilçemizi geliştirmek için neler yapabiliriz, bunları konuşmak istiyoruz. Birlikten kuvvet doğar. Biz de birlik beraberlik içinde hareket ederek, hem ilçemize hem de ülkemize katkı sağlamak istiyoruz."

diye konuştu.

Toplantıya katılan diğer dernek başkanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de PAŞADER'in düzenlediği toplantıdan duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Toplantının önemli bir fırsat olduğunu belirten başkanlar, Mustafakemalpaşa'nın tarihi ve kültürel değerlerine sahip çıkılması gerektiğini vurguladılar. Katılımcılar, ilçenin ekonomik, sosyal ve turistik potansiyelini ortaya çıkarmak için ortak çalışmalar yapılması gerektiğini ifade ettiler.

Yeni projeler planlandı

Toplantıda, Mustafakemalpaşa'lıların eğitim, kültür, sanat, spor ve sosyal sorumluluk alanlarında desteklenmesi için yeni projeler de görüşürüldü. Bu projeler arasında, Mustafakemalpaşa'nın tanıtımına yönelik etkinlikler düzenlenmesi, ilçede yaşayan gençlerin ve kadınların girişimcilik becerilerinin geliştirilmesi, ilçede faaliyet gösteren dernekler arasında iş birliği ve dayanışmanın artırılması gibi konular yer aldı.

Toplantının sonunda, PAŞADER Başkanı Mustafa Gümüş, katılımcılara teşekkür ederek, bu tür toplantıların devam edeceğini söyledi. Gümüş,

"Bursa'da yaşayan Mustafakemalpaşa'lılar olarak bir aileyiz. Birbirimize destek olmalıyız. İlçemizin sorunlarını ve çözüm önerilerini paylaşmalıyız. İlçemizin kalkınması için ortak akıl ve güç oluşturmalıyız. Biz de PAŞADER olarak bu amaçla çalışmaya devam edeceğiz."

dedi.