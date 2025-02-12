2014 yılında İzmir’de kurulan Visco Point, zamanla Türkiye genelinde büyük bir satış ağına sahip oldu. Şirket, kendisine ait 8 mağaza ve büyük mobilya-tekstil mağazalarında yaptığı satışlarla sektördeki yerini sağlamlaştırdı. Ancak, son dönemde karşılaştığı finansal zorluklar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu.

Visco Point’in konkordato başvurusu, İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından kabul edildi. Mahkeme, şirketin mali yapısındaki zorlukları dikkate alarak, Visco Point’e 3 aylık geçici mühlet verilmesine karar verdi. Bu süre zarfında şirketin faaliyetlerine devam edebilmesi için geçici tedbirler uygulanacak.

Mahkeme, geçici mühletin uygulanabilmesi için Emin Yıldırım ve Güley Aydın’ı geçici konkordato komiserleri olarak atadı. Bu isimler, Visco Point’in mali durumunun düzeltilmesi ve şirketin yeniden faaliyete geçebilmesi adına süreci denetleyecek.

Mahkeme, geçici mühletin sona erme tarihi olan 7 Mayıs 2025 için bir sonraki duruşma tarihini belirledi. Duruşma, 7 Mayıs 2025’te saat 11:00’de yapılacak. Bu tarih, şirketin konkordato sürecinin nasıl ilerleyeceği ve kalıcı çözüm için atılacak adımlar konusunda önemli bir aşama olacak.