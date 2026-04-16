4 günlük Bursa programının ilkine İnegöl’den başlayan Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Royal Hotel’de İnegöl iş dünyası temsilcileriyle buluştu.

Burada bir konuşma yapan Özdağ, "Hem köftenin hem mobilyanın başkentine geldik. Pazara kadar Bursa’da temaslarımız olacak vatandaşla bir araya geleceğiz, ziyaret edeceğiz. Bursa’daki ziyaretimize de İnegöl’den başladık. Değerli arkadaşlar dün genel merkezde bir toplantımız var. Türk ekonomisinin yeniden yapılanmasıyla ilgi ve konuştuğumuz konulardan bir tanesi de ekonomiyi yükseltecek sektör seçimiydi. Biliyorsunuz rahmetli Özal iki sektörü ön plana çıkardı. Biri tekstildi diğeri de turizmdi. Hem tekstilde hem turizmde bu yaklaşımın neticesinde ciddi bir markalaşma gerçekleşti. Her iki ekonomik faaliyet kolu da Türkiye ekonomisinin ana dallarından birilerini oluşturdular. Bugün tekstil sanayimiz ne yazık ki ağır darbeler alıyor. 35-40 senede oluşturduğumuz birikim. Yeni şartlara uyum sağlayamama neticesinde bir tarafda Mısır diğer taraf da Fas, geniş bir eksen üzerinde dağılıyor. Geçen sene Abdullah Beyle 2-3 toplantı yaptık, bu konuda sohbet ettik. Netice de sizlerin de duymuş olduğu açıklamayı yaptı. Kendi kişisel sıkıntılarıyla ilgili bir açıklama değildi doğrusu. Biliyorum bir sıkıntısı yok firma olarak ama Türk tekstilinin ciddi sıkıntıları var. Daha sonra Ahmet Eren Bey’in 2000 kişiye iş veren fabrikayı kapattığını gördük. 5 milyar dolar olan bir yatırım yurt dışına gitti. Şimdi mobilyada da ve ayakkabıda da endişeler var. Bunları konuşurken önümüzdeki hafta İzmir’den başlayarak bizde sanayi programımızı açıklamaya başlayacağız. Türkiye’de mobilya sektörünü de öncü sektörler arasında görmeyi arzu ediyoruz. Şu anda 5 milyar dolarlık bir ihracatımız var. Güzel bir şey.300-500 bin arasında bu sektörde istihdam edilen insan söz konusu.

Ancak bu rakamın 50 milyar dolara çıkartılması ve istihdam edilen işçi sayısının da 5 milyonlara kadar yükselmesi eğer uygun hazırlıklar yapılır ve bu konuda planlı süreç izlerse mümkün. Değerli arkadaşlar Zafer Partisi’ni Türk halkı ve sizlerde öncelikli olarak sığınmacı ve kaçak politikalarından dolayı tanıyorsunuz. Ankara’ da bir AVM’de geziyordum birkaç sene önce yanımdan bir çift geçiyor hanımefendi benim adımı hatırlayamadı kocasına ‘Suriyelileri yollayacak adam geçiyor’ dedi. Bende arkadaşa ‘Bizim ne yapacağımız belli’ dedim.

Bugün yapmış olduğunuz ihracatın 10 kat üstüne çıkabiliriz. Bunun için ne yapmamız lazım başlangıçta? Bir, nerelerde bu üretimi ön plana çıkarmamız gerekiyor, bunu tespit etmemiz gerekiyor. İnegöl bu noktada zaten kendisini ortaya koymuş bir yer. Ama bunun dışında Kastamonu yine denize, limana yakın oluşu ve ihracata uygun oluşu itibarıyla göze çarpıyor. Aşağı yukarı 10 yer üzerinde çalışıyoruz. Yani Türkiye'de 10 tane daha 9 tane daha İnegöl'e ihtiyacı var. Bu bölgede yatırım yapan üretim yapan sanayici üretimde kullanacağı dış girdiyi getirirken vergi ödemeyecek. Çünkü bunu ihracat için destek olarak göreceğiz ve buna göre de eğitimi tabii şekillendirmemiz lazım. Bu üretim biçimini destekleyecek bir eğitim sistemi meslek liselerinde ön plana çıkarmamız lazım" dedi.