Uluslararası İşbirliği Platformu (UİP) tarafından düzenlenen 15. Boğaziçi Zirvesi’nin ikinci gününde 'Dijital çağda dönüşen sermaye piyasaları ve stratejiler' başlıklı bir panel düzenlendi.İSTANBUL (İGFA) - Boğaziçi Zirvesi’nin ikinci gününde 'Dijital çağda dönüşen sermaye piyasaları ve stratejiler' başlıklı panelde konuşan Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı ve QNB Dijital Varlıklar A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı Pamir Karagöz, Türkiye'deki sermaye piyasalarında çok hızlı bir dönüşüm yaşandığını ve küçük yatırımcıların dijital deneyimleri daha fazla talep eder hale geldiğini söyledi. Karagöz, "Büyük yatırımcının eskiden sahip olduğu imkanlara yeni dönemde küçük yatırımcının da bu dijitalleşmeyle sahip olacağı ve bu deneyimi en üst noktada yaşatmaya çalışacağımız yeni bir dönem başlıyor" dedi.

Ünlü & Co Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Ünlü de, Türkiye'de yabancı yatırımcı payının zaman içerisinde yüzde 60'lardan yüzde 30'un altına düştüğünü ve yabancının hisseleri elde tutuş süresinin de kısaldığını ifade ederek, sermaye piyasasını geliştirmek için içeride yerli yatırımcılarla güçlendirmemiz gerektiğini belirtti. Türkiye'deki şirket satın alma ve birleşmeleri de değerlendiren Ünlü, "Kur istikrarının sağlanması ve enflasyonun kontrol altına alınmasıyla beraber önümüzdeki yıl içinde direk yabancı sermaye yatırımlarının artmasını ve dolayısıyla satın alma ve birleşme piyasasının daha aktif olmasını bekliyoruz." dedi.