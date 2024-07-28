Gençler Arası Değişim Programı çerçevesinde dünyanın dört bir yanından Bursa’ya gelen öğrenciler, en iyi çiğ çiğköfteyi yapmak için bir biriyle yarıştı. Kıvam tutturmak için boncuk boncuk terleyen öğrenciler, süre sonunda ellerini havaya kaldırarak MasterChef yarışmasını aratmayan görüntülere imza attı. Renkli görüntülere sahne olan anların sonunda yoğurdukları çiğköfteleri tadan öğrenciler, kıvam testi için tavana değil de tahtaya yapıştırmayı da ihmal etmedi.

Gençler Arası Değişim Programı çerçevesinde yurt dışından Bursa’ya gelen öğrenciler, 10 gün belirlenen ailelerin yanında Türk kültürünü, örfünü ve yemek lezzetlerini tatmanın fırsatını buldu. İstanbul, Eskişehir, Çanakkale ve Bursa programları çerçevesinde ziyaretler yapan öğrenciler, Hastavuk sponsorluğunda ’Türk Yemekleri Workshop’una katıldı. Örnek yemek olarak çiğköfte yapımı için kolları sıvayan öğrenciler, renkli görüntüler ortaya koydu. Önlüğü giyen öğrenciler, bulgur ile karıştırdıkları salça, soğan, baharat ve yeşilliklerle çiğköftenin serüvenine dahil oldu. Kıvam tutturmak için boncuk boncuk terleyen öğrenciler, süre sonunda ellerini havaya kaldırarak MasterChef yarışmasını aratmayan görüntülere imza attı. Türkiye’nin vazgeçilmez lezzetlerinden çiğköfteyi hazırlayan öğrenciler, karşılarına konulan tahtaya fırlattıkları çiğköfte kıvam testini de başarıyla geçti. Çiğköfteyi çok sevdiklerini belirten öğrenciler, hazırlarken de eğlenceli dakikalar yaşadı.

Türk kültürünü tanıtmanın önemini belirten Bursa Aşçılar Derneği Başkanı Şef Barış Uysal, "Bursa’da 10 ayrı ülkeden gelen gençlerle GAD programı çerçevesinde çiğköfte yoğurduk güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Çiğköfteleri nişan alıp atarak kıvam testlerimizi yaptık. Yurtdışından gelen misafirlerimiz Türkiye’yi gezmekten çok memnun. Ülkemizi tanıtmak Türk mutfağını tanıtmak adına böyle projeler bizim için çok önemli. Yurtdışından misafirlerimizi ağırlayarak kültürümüzü daha çok tanıtacağız" dedi.

"Yabancı öğrenciler ülkelerinde Türk elçiliği görevi görüyor"

Türkiye’ye gelen gençleri ülkelerine Türk tanıtım gönüllüsü olarak göndermeyi hedeflediklerini söyleyen Hastavuk Kurumsal İletişim ve Halka İlişkiler Müdürü Bircan Özkan, "Gençler Arası Değişim Programı (GAD) sebebiyle çiğköfte etkinliği gerçekleştirdik. Dünyanın birçok ülkesinden gelen genç öğrencilerimiz ile beraberiz. Amacımız Türk tarihini, kültürünü ve yemeklerini tanıtmak. Gençlerin her birini ülkelerine Türk tanıtım elçisi olarak göndermeyi amaçlıyoruz. Ülkemizin doğusuna özgü olan çiğköfteyi ve bu organizasyonu şef Barış Uysal’ın, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Hastavuk ve Nev-i Çeşni’nin destekleriyle gerçekleştirdik. Bundan sonra Türk enstrümanları ve Türk ezgileriyle halk oyunları etkinliklerinin yanı sıra akşam mangal partimizi var. Elimizden geldiğince Türk insanını, kültürünü, tarihini ve yemeklerini tanıtmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

"50 yılda 120 bin öğrenciyi Türkiye’de ağırladık"

Programda Türk ve dünya gençlerinin birbirlerini tanımaları ve dostluk kurmalarının sağlandığını ifade eden Türk Lions Kulüpleri Federasyonu Bursa GAD sorumlusu Nurgül Uslu, "Gençler Arası Değişim Programı (GAD) sebebiyle her yıl yurtdışıdan öğrencileri ağırlıyoruz Aynı zamanda ülkemizden de yurtdışına öğrenci gönderiyoruz. 50 yılı aşkın süredir düzenlenen bu projede 120 binden fazla öğrenciyi ülkemizde ağırladık. Yıl içerisinde 50’nin üzerinde öğrenci geliyor. Bu dönem Bursa’da 15 öğrenciyi ağırladık. Öğrencilere Türk kültürünü ve yaşamını öğretiyoruz. Ülkeler arası karşılıklı düzenlenen gençlik kampları ile Türk ve dünya gençlerin birbirlerini tanımaları ve dostluk kurmaları sağlanıyor. 4 ile 6 hafta arasında süren kamplarımız 16 ile 22 yaş arasındaki katılımcılar ile 10 gün aile yanında, 10 gün kamplarda olacak şekilde düzenleniyor" şeklinde konuştu.

İtalya, Polonya, Danimarka, Almanya, Avusturya ve Hollanda’dan gelen öğrenciler, Türk enstrümanları tanıtımı, Türk ezgileriyle halk oyunları etkinlikleriyle eğlenirken, mangal partisiyle günü tamamladı.